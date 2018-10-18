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Deniz Bayramoğlu: İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 18:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ Kitap Fuarı'ndaki söyleşide konuşan CNN Türk program yapımcısı ve spikeri Deniz Bayramoğlu, "Ömründen vakit ayırıp, programımı izleyen kişi çok değerlidir.

Deniz Bayramoğlu: İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorum

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Kitap Fuarı'ndaki söyleşide konuşan CNN Türk program yapımcısı ve spikeri Deniz Bayramoğlu, "Ömründen vakit ayırıp, programımı izleyen kişi çok değerlidir. İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorum. Ben o kişilere ihanet edemem. Yaptığım işin karşılığını vermem gerekiyor" dedi.
2'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'na katılan Deniz Bayramoğlu, merkez Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Dünya Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda 'Televizyonda tartışmak' konulu söyleşi programında sevenleri ile bir araya geldi. Söyleşiye katılanlara bir sunum yapan Bayramoğlu, ardından da soru cevap ile programa devam etti.
'HAKKA ÖNEM VERİYORUM'
İzleyiciye çok önem verdiğini ifade eden Deniz Bayramoğlu, "Televizyon karşısına oturup programını izleyen izleyiciye karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum. En korktuğum şey hak meselesidir. Ömründen vakit ayırıp, programımı izleyen kişi çok değerlidir. Ben o kişilere ihanet edemem. Yaptığım işin karşılığını vermem gerekiyor" dedi.
Mesleğe nasıl başladığı ile ilgili bir soru üzerine ise Bayramoğlu, "Çevre mühendisliği bölümünde okuyordum. Yabancı dilim ve araştırmacı kimliğim vardı. Ayrıca kültüre de ilgi duyuyordum. O dönemde, ulusal bir medya grubunda çalışan arkadaşımın teşviki ile gazeteciliğe başladım" diye konuştu.
'ARAPLAR TÜRKLERİN YANINDA YER ALMAK İSTEDİ'
Arapların, Türkiye ile bir arada olmak istediğini de belirten Bayramoğlu, "Emperyalizme karşı Türkiye ile mücadele etmek istediler. Özellikle Suriyeli Araplar, Türkiye'nin merkezinde olduğu bir federasyon kurmak istediler. 1920'li yılların ortalarında bu durumu dile getirdiler. 'Araplar bize ihanet etti' ile açıklanacak bir durum değil bu durum. Tarihi iyi bilir ve bilgiye sahip olursanız bu anlayışın yanlış olduğunu anlarsınız. Bir takım duygularımızı fikir zannediyoruz" diye konuştu.
Söyleşi programının ardından, Deniz Bayramoğlu'na günün anısına Büyükşehir Belediyesi yayınlarının seçkisinin yer aldığı hediye verildi.

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Deniz Bayramoğlu: İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorumDeniz Bayramoğlu: İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorumDeniz Bayramoğlu: İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorumDeniz Bayramoğlu: İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorum

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