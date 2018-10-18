Deniz Bayramoğlu: İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorum

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Kitap Fuarı'ndaki söyleşide konuşan CNN Türk program yapımcısı ve spikeri Deniz Bayramoğlu, "Ömründen vakit ayırıp, programımı izleyen kişi çok değerlidir. İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorum. Ben o kişilere ihanet edemem. Yaptığım işin karşılığını vermem gerekiyor" dedi.

2'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'na katılan Deniz Bayramoğlu, merkez Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Dünya Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda 'Televizyonda tartışmak' konulu söyleşi programında sevenleri ile bir araya geldi. Söyleşiye katılanlara bir sunum yapan Bayramoğlu, ardından da soru cevap ile programa devam etti.

'HAKKA ÖNEM VERİYORUM'

İzleyiciye çok önem verdiğini ifade eden Deniz Bayramoğlu, "Televizyon karşısına oturup programını izleyen izleyiciye karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum. En korktuğum şey hak meselesidir. Ömründen vakit ayırıp, programımı izleyen kişi çok değerlidir. Ben o kişilere ihanet edemem. Yaptığım işin karşılığını vermem gerekiyor" dedi.