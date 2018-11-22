Deniz Bitkileri Balık Yemi Olacak

Su tarım ve hayvancılığı, dünyanın en hızlı büyüyen gıda sektörü. Dünya Ekonomik Forumu'na göre toplam küresel deniz mahsulü üretiminin yarısından fazlası, su çiftliklerinde gerçekleştiriliyor.

Balık çiftliklerindeki deniz canlılarını beslemek için kullanılan soya fasulyesi, mısır, pirinç ve buğday gibi ürünler aynı zamanda insanların da başlıca besin kaynakları arasında yer alıyor. Norveç'teki su çiftlikleri de yetiştirdikleri balıklar için sürdürülebilir besin kaynaklarından faydalanıyor.

Norveç, dünyada en çok balık çiftçiliği yapılan on ülkeden biri. Norveç'teki balıkçılık sektörü, çiftliklerdeki balıklara besin kaynakları bulmak için farklı yollara başvuruyor. Antarktika'daki sulardan penguen ve balinaların yediği kril adı verilen kabuklu canlılar, fabrika gemilerle avlanıp Norveç'e taşınıyor. Norveç'teki bazı firmalarsa yerel kaynaklara yöneliyor.

Denizcilik Araştırma Enstitüsü, geleneksel balık yeminin yerini dolduracak en iyi seçeneğin böcekler olduğunu kaydediyor. Kurtçuklar, insanların midesini bulandıracak türde gıdaları tüketerek besleniyor. Aquafly projesi ekibi ayrıca balık yeminde kullanılacak kaynakları bulmak için okyanuslara yöneliyor.