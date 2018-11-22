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Deniz Bitkileri Balık Yemi Olacak

22.11.2018 20:52 | Son Güncelleme

Norveçli CO2Bio firması deniz bitkilerinden balık yemi üretmeyi amaçlıyor. Firma, Norveç'teki en büyük petrol rafinerisinden elde ettiği karbondioksiti kullanarak serada yetiştirilen yosunları besliyor

Deniz Bitkileri Balık Yemi Olacak

Su tarım ve hayvancılığı, dünyanın en hızlı büyüyen gıda sektörü. Dünya Ekonomik Forumu'na göre toplam küresel deniz mahsulü üretiminin yarısından fazlası, su çiftliklerinde gerçekleştiriliyor.

Balık çiftliklerindeki deniz canlılarını beslemek için kullanılan soya fasulyesi, mısır, pirinç ve buğday gibi ürünler aynı zamanda insanların da başlıca besin kaynakları arasında yer alıyor. Norveç'teki su çiftlikleri de yetiştirdikleri balıklar için sürdürülebilir besin kaynaklarından faydalanıyor.

Norveç, dünyada en çok balık çiftçiliği yapılan on ülkeden biri. Norveç'teki balıkçılık sektörü, çiftliklerdeki balıklara besin kaynakları bulmak için farklı yollara başvuruyor. Antarktika'daki sulardan penguen ve balinaların yediği kril adı verilen kabuklu canlılar, fabrika gemilerle avlanıp Norveç'e taşınıyor. Norveç'teki bazı firmalarsa yerel kaynaklara yöneliyor.

Denizcilik Araştırma Enstitüsü, geleneksel balık yeminin yerini dolduracak en iyi seçeneğin böcekler olduğunu kaydediyor. Kurtçuklar, insanların midesini bulandıracak türde gıdaları tüketerek besleniyor. Aquafly projesi ekibi ayrıca balık yeminde kullanılacak kaynakları bulmak için okyanuslara yöneliyor.

İçi ılık deniz suyu dolu şeffaf tüpler, yosunun tıpkı diğer bitkilerin fotosentez süreci gibi karbondioksiti gıdaya çevirmesi için gereken ideal şartları sağlıyor.

Toplanan yosun kurutulup işlemden geçiriliyor. Kurtçuklar gibi yosun da atık ürünlerle beslenerek büyüyor.

Alternatif gıda stokları, balık yemi üretmek için avlanan balık miktarının azaltılmasını sağlayarak giderek artan dünya nüfusunun beslenmesinde önemli rol oynayan bir sektörde köklü değişiklik sağlayabilir.

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