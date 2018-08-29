Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Üretmeyen ekonomi, iflas etmeye mahkumdur. Deniz bitti, duvara tosladık. Bu ekonomi bugünkü prensiplerle idame ettirilemez." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Ağustos'un tarihte büyük zaferlerin kazanıldığı bir ay olduğunu belirten Karamollaoğlu, bu ayda elde edilen Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun Müslümanların yurdu olduğunu, Dumlupınar Zaferi ile de İslam'ı Anadolu'dan söküp atmaya çalışanlara en kesin cevabın verildiğini anımsattı.

Karamollaoğlu, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan için can veren şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

- "Esad böyle bir saldırıdan vazgeçirilmeli"

Hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye'nin ekonomik afetle fiilen karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Karamollaoğlu, "Üretmeyen ekonomi, iflas etmeye mahkumdur. Deniz bitti, duvara tosladık. Bu ekonomi bugünkü prensiplerle idame ettirilemez." değerlendirmesinde bulundu.