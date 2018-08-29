HABER

"Deniz bitti, duvara tosladık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Üretmeyen ekonomi, iflas etmeye mahkumdur. Deniz bitti, duvara tosladık. Bu ekonomi bugünkü prensiplerle idame ettirilemez" - "Devlet şahıslara karşı yapılmış suçları affetme yetkisine sahip değildir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Üretmeyen ekonomi, iflas etmeye mahkumdur. Deniz bitti, duvara tosladık. Bu ekonomi bugünkü prensiplerle idame ettirilemez." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Ağustos'un tarihte büyük zaferlerin kazanıldığı bir ay olduğunu belirten Karamollaoğlu, bu ayda elde edilen Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun Müslümanların yurdu olduğunu, Dumlupınar Zaferi ile de İslam'ı Anadolu'dan söküp atmaya çalışanlara en kesin cevabın verildiğini anımsattı.

Karamollaoğlu, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan için can veren şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

- "Esad böyle bir saldırıdan vazgeçirilmeli"

Hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye'nin ekonomik afetle fiilen karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Karamollaoğlu, "Üretmeyen ekonomi, iflas etmeye mahkumdur. Deniz bitti, duvara tosladık. Bu ekonomi bugünkü prensiplerle idame ettirilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki savaşın bir an önce durması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"İdlib'de kuzey bölgelerde şimdi bir katliam endişesi var. Esad kendi memleketinde Suriye'de artık kuzey bölgeler hariç hakimiyetini tescil ettirdi. Ama bütün direnç noktası kuzeye kaydı. Şimdi buralara müdahale etme hazırlığı yapıldığını duyuyoruz. Buraya bir askeri müdahale hakikaten binlerce, on binlerce insanın katline vesile olur. Bu katliam durdurulabilir. Zaten Astana süreci devam ediyor. Türkiye'nin İran ve özellikle Rusya ile bir araya gelerek, Esad'ı böyle bir saldırıdan vazgeçirmeleri, arkasından da buraya herkesin uyacağı bir çözüm yolu getirmeleri mümkündür. Artık bu bölge katliama doydu. Mutlaka buralar ile ilgilenilmeli."

Karamollaoğlu, af konusundaki çalışmalara da değinerek, "Devlet şahıslara karşı yapılmış olan suçlara affetme yetkisine sahip değildir." dedi.

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandıAK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Kılıçdaroğlu: Tam bir borç batağı içindeyizKılıçdaroğlu: Tam bir borç batağı içindeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genel başkan Saadet Partisi temel karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

Leyla Bilginel'in masrafsız tatili

Leyla Bilginel'in masrafsız tatili

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?

MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!

Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!

"30 Ağustos millet ruhuyla kazanılmış tarihi bir zaferdir"

"30 Ağustos millet ruhuyla kazanılmış tarihi bir zaferdir"

İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var

İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var

AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!

AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.