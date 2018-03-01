Deniz Çakır alkolü fazla kaçırınca evini bulamadı

Güzel oyuncu Deniz Çakır, eğlenmek için çıktığı gecede 'çakır'keyif olunca evini bulmakta zorlandı. İşte o anlar

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Bardan gece yarısı çıkan oyuncu ayakta durmakta zorlandı. Kendisine bağımlılık konusundaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve eşi Elif Beyazyürek eşlik etti.