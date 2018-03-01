Deniz Çakır alkolü fazla kaçırınca evini bulamadı

Güzel oyuncu Deniz Çakır, eğlenmek için çıktığı gecede 'çakır'keyif olunca evini bulmakta zorlandı. İşte o anlar
Çakırkeyif Deniz!
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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Meryem’i Deniz Çakır önceki akşam Arnavutköy’deki Luzia Bar’da eğlendi.
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Bardan gece yarısı çıkan oyuncu ayakta durmakta zorlandı. Kendisine bağımlılık konusundaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve eşi Elif Beyazyürek eşlik etti.
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Çift, Deniz Çakır’ı taksiye bindirip oturduğu Kuruçeşme’ye götürdü.
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EVİNİN YERİNİ TARİF EDEMEDİ
Prof. Dr. Mansur Beyazyürek’in desteğiyle araçtan inebilen Deniz Çakır konuşmakta zorlandı. Bu yüzden evinin yerini tarif edemedi.
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Apartman apartman dolaşıp kapı girişini aradı. Yanlış binalara girmeye çalıştı.
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Deniz Çakır'ın imdadına kendisini görüntüleyen haberciler yetişti.
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