MAGAZİN

Deniz Çakır alkolü fazla kaçırınca evini bulamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 09:28 | Son Güncelleme

Atv’deki ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Meryem’i Deniz Çakır dün akşam alkolü fazla kaçırınca zor anlar yaşadı

Güzel oyuncu Deniz Çakır, eğlenmek için çıktığı gecede 'çakır'keyif olunca evini bulmakta zorlandı. İşte o anlar

Çakırkeyif Deniz!

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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Meryem’i Deniz Çakır önceki akşam Arnavutköy’deki Luzia Bar’da eğlendi.
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Bardan gece yarısı çıkan oyuncu ayakta durmakta zorlandı. Kendisine bağımlılık konusundaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve eşi Elif Beyazyürek eşlik etti.
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Çift, Deniz Çakır’ı taksiye bindirip oturduğu Kuruçeşme’ye götürdü.
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EVİNİN YERİNİ TARİF EDEMEDİ

EVİNİN YERİNİ TARİF EDEMEDİ
Prof. Dr. Mansur Beyazyürek’in desteğiyle araçtan inebilen Deniz Çakır konuşmakta zorlandı. Bu yüzden evinin yerini tarif edemedi.
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Apartman apartman dolaşıp kapı girişini aradı. Yanlış binalara girmeye çalıştı.
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Deniz Çakır'ın imdadına kendisini görüntüleyen haberciler yetişti.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bağımlılık profesörü gece bardan çıkıyo.demişlerki imamın dediğini yap yaptığını yapma.
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