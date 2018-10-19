MAGAZİN

Deniz Çakır aşka geldi: Bravo sevgilim

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 09:34 | Son Güncelleme

Burçin Büke'nin piyanoda, Güvenç Dağüstün'ün vokalde olduğu 'Şair Şarkıları' projesi, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Leman Sam'ın konuk sanatçı olarak yer aldığı gecede Deniz Çakır, sevgilisi Güvenç Dağüstün'ü en önde izleyerek yalnız bırakmadı.

Deniz Çakır aşka geldi: Bravo sevgilim

Yaklaşık iki saat sahne alan Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke, performansları sonunda seyirciden tam not aldı. Gece sonunda seyircileri selamlayan Dağüstün'ü, sevgilisi Deniz Çakır ayakta alkışladı ve “Bravo sevgilim” sözleriyle tebrik etti.

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BAŞKASININ TAKSİSİNE BİNDİ

Oyuncu Birce Akalay, konser sonrası koşar adım dışarı çıkarak, gördüğü ilk taksiye bindi. Başka birinin çağırdığı taksiye binen Akalay, müşterinin taksinin başına gelmesiyle şaşkına döndü.

Basın mensuplarının olduğunu söyleyip taksiden inmemek için ricada bulunan ünlü oyuncu, evinin yolunu tuttu.

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Deniz Çakır güvenç dağüstün leman sam

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