Deniz Çakır aşka geldi: Bravo sevgilim

Yaklaşık iki saat sahne alan Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke, performansları sonunda seyirciden tam not aldı. Gece sonunda seyircileri selamlayan Dağüstün'ü, sevgilisi Deniz Çakır ayakta alkışladı ve “Bravo sevgilim” sözleriyle tebrik etti.

BAŞKASININ TAKSİSİNE BİNDİ

Oyuncu Birce Akalay, konser sonrası koşar adım dışarı çıkarak, gördüğü ilk taksiye bindi. Başka birinin çağırdığı taksiye binen Akalay, müşterinin taksinin başına gelmesiyle şaşkına döndü.

Basın mensuplarının olduğunu söyleyip taksiden inmemek için ricada bulunan ünlü oyuncu, evinin yolunu tuttu.





