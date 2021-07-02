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Deniz Çakır başörtülü kadınlara hakaret davasında beraat etti

02.07.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul, Beşiktaş'ta bir kafede başörtülü kadınlara söylediği iddia edilen sözlerle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla hakkında dava açılan oyuncu Deniz Çakır, beraat etti.

Deniz Çakır başörtülü kadınlara hakaret davasında beraat etti

Başörtülü kadınlara 2018 yılında bir kafede hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan yargılandığı davada karar verildi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatları suçun unsurların oluştuğunu belirterek müvekkillerinin giyim , kuşamı nedeniyle davaya konu olan sözlere maruz kaldıklarını iddia ettiler.

Müşteki avukatları mahkemeden Deniz Çakır'ın cezalandırılması talebinde bulundu.

"DELİL BULUNAMADI"

Sanık Deniz Çakır'ın avukatı savunmasında, "Tanıklar açık ve net olarak karşı tarafa iddia edildiği gibi sözcükler ve suçlamalarda bulunmadığını ifade etmiştir. Olay mahallindeki kişiler olayın fotoğraf çekimi üzerine başladığını söylemektedirler fakat telefonlar incelendiğinde herhangi bir delil bulunamamıştır" dedi.

Müvekkilinin beraatini talep eden sanık avukatı, "Olayın ardından 5 gün geçtikten sonra aynı sözlere maruz kaldığı iddia edilen Merve ve Sümeyye isimli tanıklar şikayetçi olmamışlardır, demek ki bu sözlerden rahatsız olmamışlardır. Şikayetçi olanların da şikayeti siyasi amaçlıdır" savunmasını yaptı.

Mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Deniz Çakır'ın beraatine karar verdi.

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Deniz Çakır
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