Deniz Çakır çileden çıktı: Sen kötü birisin, kötü...

Ülke gündemini yerinden oynatan çocuk tacizi ve ölüm haberleri, sosyal medya da gündemdeki yerini koruyor.

Bergüzar Korel'den sonra Deniz Çakır da sosyal medya hesabından, bir kullanıcının çocuklar hakkında yaptığı çirkin yorumu paylaştı ve isyan etti.

Çakır "O kadar küfür tutuyorum ki içimde şu an" yazan notuyla beraber şu yorumda bulundu:

"Sen kötü birisin, kötü.. bildiğin KÖTÜ.. bir bebeğin ölümünün ardından iştahlanıp böyle şeyler yazabilecek kadar kötü.. Nasıl yazdı o kadın ellerin bunları.. o bebeğin annesi de bi kadın.. ve acılı kalbi sana ne kadar ahh etse yeridir.... Yazık..."