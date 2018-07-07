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Deniz Çakır çileden çıktı: Sen kötü birisin, kötü...

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Çocuk istismarı ve ölümleri üzerine ünlü isimlerin isyanı sürüyor! Geçtiğimiz günlerde Bergüzar Korel, Instagram hesabından çirkin yorumları ifşa etmişti. Şimdi de Deniz Çakır patladı

Deniz Çakır çileden çıktı: Sen kötü birisin, kötü...

Ülke gündemini yerinden oynatan çocuk tacizi ve ölüm haberleri, sosyal medya da gündemdeki yerini koruyor.

Bergüzar Korel'den sonra Deniz Çakır da sosyal medya hesabından, bir kullanıcının çocuklar hakkında yaptığı çirkin yorumu paylaştı ve isyan etti.

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: ÇıldıracağımBergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Çakır "O kadar küfür tutuyorum ki içimde şu an" yazan notuyla beraber şu yorumda bulundu:

Capture

"Sen kötü birisin, kötü.. bildiğin KÖTÜ.. bir bebeğin ölümünün ardından iştahlanıp böyle şeyler yazabilecek kadar kötü.. Nasıl yazdı o kadın ellerin bunları.. o bebeğin annesi de bi kadın.. ve acılı kalbi sana ne kadar ahh etse yeridir.... Yazık..."

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Anahtar Kelimeler:
leylaeylül deniz çakır Bergüzar Korel

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