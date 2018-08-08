Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor?

Eğer iddialar doğruysa, yılın en büyük yasak aşk skandalı patlamak üzere! Geçtiğimiz günlerde oyuncu Deniz Çakır ve müzisyen sevgilsii Güvenç Dağüstün, Bodrum Gümüşlük'te bir kavgaya karışmış, olayın büyümesinin ardından iş karakola taşınmıştı. Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün kavga ettikleri kişi ise, Deniz Çakır'ın, küs olduğu eski arkadaşı Volkan Yüksel'di. İddialara göre Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün bir mekanda eğlenirken, mekana Volkan Yüksek geldi. Deniz Çakır buz kesti, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü, tartışma çıktı ve kavga karakola taşındı. Volkan Yüksel, Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün kendisine saldırdıklarını iddia etmişti. İşinın sonunda herkes “içkili bir gece kavgası” olduğuna ikna oldu. İŞİN ASLI YILIN YASAK AŞK SKANDALI MI? Uçankuş'un iddiaları ise yenir yutulur cinsten değil. Kavganın üzerinden zaman geçti, sıradan bir kavga gözüyle bakılırken, Volkan Yüksel'in verdiği ifade ve Deniz Çakır'ın öyle görüntüleri ortaya çıktı ki yer yerinden oynayacak cinsten.

DENİZ ÇAKIR VE CÜNEYT ÖZDEMİR YASAK AŞK MI YAŞIYOR Volkan Yüksel'in, Cüneyt Özdemir'in eski çalışma arkadaşı olduğu ve Cüneyt Özdemir ile Deniz Çakır'ın yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Türker İnanoğlu’nun kızı Zeynep Özdemir’le evli olan ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir’in ünlü oyuncu Deniz Çakır’la ilişkisi olduğu iddiaları polis kayıtlarına yansıdıktan sonra birlikte yaptıkları bir selfie de ortaya çıktı. Uçankuş'un diğer fotoğrafları ise New York’ta bir mekandan. İlişkinin iki yıl sürdüğü ancak Deniz Çakır’ın kavga ettiği Volkan Yüksel nedeniyle geçtiğimiz günlerde bittiği ileri sürüldü. İŞTE VOLKAN YÜKSEL'İN İFADESİ Bunların üzerinde bir de, Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün saldırısına uğradığı iddia edilen, Volkan Yüksel'in, emniyet merkezne gittiğinde verdiği ifade de yayınlananlar arasında. İşte Uçankuş'un yayınlandığı o ifade ; “Yukarıdaki bilgiler doğrudur ve bana aittir. Ben 20.07.2018 günü saat 02.45 sıralarında aile dostlarımız Togan KABAN, Filiz İNCE ve soyadını bilmediğim Off Gümüşlük isimli işletmede Kasiyer olarak çalışan Neval Hanım ile birlikte Gümüşlük Mahallesi Yalı mevkiinde faaliyet gösteren Off Gümüşlük isimli işletmeye eğlenmek amaçlı gittik. Eskiden aramızda kırgınlık bulunan Deniz ÇAKIR isimli şahısın da bu mekanda olduğunu gördüm. Deniz ÇAKIR isimli şahıs ile aramızdaki kırgınlığın sebebi gazeteci arkadaşım Cüneyt ÖZDEMİR ile aşk hayatı yaşamasıydı.

Ben bu aşk hayatına tepki gösterdiğim için bana sürekli sözlü tacizlerde bulunuyordu. Tepkimin nedeni ise Cüneyt ÖZDEMİR’in eşinin ve çocuğunun çok değerli insanlar olmasıydı. O süreçten beri ben kendisiyle görüşmüyordum. Ben aile dostlarım ile birlikte Off Gümüşlük isimli işletmeye girdiğim anda Deniz ÇAKIR isimli şahıs “İb.. geldi” diyerek etraftaki insanların duyabileceği şekilde konuştu. Biz de hemen bulundukları masanın alanından uzaklaşarak mekanın bar bölümüne gittik. Sohbet ettiğimiz esnada Deniz ÇAKIR isimli şahsı koşturarak şarkıcı Güvenç DAĞÜSTÜN’ün yanına gittiğini gördüm. Beni işaret ederek kendisinin kulağına bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Güvenç DAĞÜSTÜN de yanına iri yarı iki erkek şahıs alarak yanıma geldi ve kollarımdan tutmak sureti ile “Burayı terk et, buradan hemen defol, sana gününü gösteririm” diyerek bağırdı. Ben de “Sizi anlıyorum ama o kişinin azmettiriciliğine alet olmayın, 4 kişi bir çete durumuna düşüyorsunuz” dedim. Kendisi beni elimden tuttu ve ben de kendisinin bu müdahalesi sonrasında arkadaşlarımın lavaboda olduklarını geldikleri zaman mekandan ayrılacağımı söyledim.