MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Çakır'dan oyunculara ve yapımcılara tepki!

Deniz Çakır'dan oyunculara ve yapımcılara tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 14:05 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, hala sete devam eden diziler olduğunu ve bu durumun devam etmemesi gerektiğini belirterek, oyunculara ve yapımcılara bir çağrıda bulundu.

Deniz Çakır'dan oyunculara ve yapımcılara tepki!

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, hala sete devam eden diziler olduğunu ve bu durumun devam etmemesi gerektiğini belirterek, oyunculara ve yapımcılara bir çağrıda bulundu.

Deniz Çakır konuyla ilgili olarak şunları yazdı:

Hala sete devam eden diziler olduğunu öğrendim... İnanılır gibi değil... Kanal yöneticileri, yapımcılar ve insiyatif sahibi başrol oyuncuları, bu umursamaz tavrı sürdürmemenizi diliyorum... Pişmanlığın fayda etmeyecaği günler yaşıyoruz. Lügtfen güzel yarınlar için #evdekal

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Sevindiren haber geldi! Evlerine döndülerSevindiren haber geldi! Evlerine döndüler
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz çakır, dizi,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

Korkunç tablo! Dünya genelinde ölü sayısı 27 bini geçti

Korkunç tablo! Dünya genelinde ölü sayısı 27 bini geçti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi okudu

ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi okudu

Koronavirüsü atlatan Tom Hanks ve Rita Wilson evlerine döndü

Sevindiren haber geldi! Evlerine döndüler

Büşra Pekin: Kaç kilo aldınız? Doğru söyleyin...

'Kaç kilo aldınız? Doğru söyleyin...'

Karantinada olan Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satmaya başladı

Karantinada olan ünlü model çıplak fotoğraflarını satmaya başladı

Aleyna Tilki özlemini dile getirdi

Aleyna Tilki özlemini dile getirdi

İrem Derici'den güldüren paylaşım

İrem Derici'den güldüren paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.