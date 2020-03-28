Deniz Çakır'dan oyunculara ve yapımcılara tepki!

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, hala sete devam eden diziler olduğunu ve bu durumun devam etmemesi gerektiğini belirterek, oyunculara ve yapımcılara bir çağrıda bulundu.

Deniz Çakır konuyla ilgili olarak şunları yazdı:

Hala sete devam eden diziler olduğunu öğrendim... İnanılır gibi değil... Kanal yöneticileri, yapımcılar ve insiyatif sahibi başrol oyuncuları, bu umursamaz tavrı sürdürmemenizi diliyorum... Pişmanlığın fayda etmeyecaği günler yaşıyoruz. Lügtfen güzel yarınlar için #evdekal

