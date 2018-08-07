MAGAZİN

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 19:40 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın her paylaşımına hayranları yoğun ilgi gösteriyor. Son paylaşımında göğüs dekolteli poz veren güzel oyuncuya hayranları beğeni yağdırdı.

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Tatilini eğlenmek yerine dinlenmeyi tercih eden Deniz Çakır Bodrum Gümüşlük'te tatiline devam ediyor. Tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlülerin başında ünlü oyuncu Deniz Çakır da geliyor.Her bir paylaşımı binlerce beğeni alan sevilen oyuncu, son gönderisiyle de takipçilerinin büyük beğenisini topladı. Çakır'ın göğüs dekolteli paylaşımını, hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

Geçtiğimiz günlerde Deniz Çakır sevgilisi Güvenç Dağüstün'le bir eğlence mekanında kavga ederek karakolluk olan Yüksel Volkan hakkında 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Başırılı oyuncu huzurlu tatilinde yaşadığı bu tatsız olayı bir köşeye bırakıp sosyal medya hesabından edebi sözlerle gönderi paylaşımına devam etti.

İşte Deniz Çakır'ın o paylaşımı;

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