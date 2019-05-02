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Deniz Çakır hakim karşısına çıkacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 22:54 | Son Güncelleme

"Halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen oyuncu Deniz Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Deniz Çakır hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonu hazırlanan iddianameyle hakkında, "halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılan Çakır'ın, hangi mahkemede ve ne zaman yargılanacağı belli oldu.

İddianameyi kabul eden İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Çakır'ın sanık olarak yer alacağı yargılamanın ilk duruşmasının 8 Ekim'de yapılmasına karar verdi. Mahkeme, taraflara duruşma gününü belirtir tebligatların çıkarılmasını da hükme bağladı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Beşiktaş'taki Zorlu Center alışveriş merkezindeki bir kafede oturan bir kısmı başörtülü 7 kadının, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcı, eylemin, "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle, "özel hayatın gizliliğini ihlal, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlarından Çakır hakkında takipsizlik kararı vermiş, bu karara başsavcılıkça itiraz edilmişti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, 21 Şubat 2019'de verdiği kararla, takipsizlik kararının, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçu yönünden kaldırılmasına hükmetmişti. İddianamede, Çakır'ın "halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. (AA)

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