Deniz Çakır hakim karşısında! Şikayetlerinden geri adım atmadılar

Ünlü oyuncu Deniz Çakır hakkında, Beşiktaş’taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada 1 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Deniz Çakır ile müştekiler Ayşegül Yeşil, Emine Feyza Mazı, Vecibe Karadeniz ve Zeynep Yılmaz hazır bulundu. Salonda yerin yetersiz olması üzerine duruşma hakimi, sanık kürsüsünde oturan Çakır’a avukatının yerine geçebileceğini söyledi. Yine yer yetersizliği nedeniyle ayakta bekleyen müştekilere ise hakim, sanık kürsüsünün arka kısmındaki sandalyelere oturabileceğini söyledi. Çakır ve müştekilerin hakimin dediği şekilde oturmasının ardından müşteki avukatları duruma itiraz etti. Avukatlar, müştekilerin oturtulduğu yerin genelde sanıkların oturtulduğu kısım olduğunu ve bu nedenle müştekilerin burada oturmasını istemediklerini kaydetti. Avukatların talebi üzerine müştekiler ayakta duruşmayı takip ederken Çakır ise avukatının yanında oturdu.

'BASİT BİR TARTIŞMA!' Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Çakır, “Savcılığa verdiğim ifadenin arkasındayım. Dava konusu olayın yaşandığı gün doğum günüm olması nedeniyle Hande ve Gizem isimli arkadaşlarımla kafeye gittim. O akşam doğum günümü kutlamak için arkadaşlarımla buluştum. Ancak yanımızdaki masaya gelen hanımefendiler beni yargılar tarzda bakıyorlardı. Normalde rahatsız olmam ama bu bakış rahatsız ediciydi. Bunun üzerine ‘ne var’ şeklinde bir mimikte bulundum. Bir süre sonra bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz gibi çıkışlar oldu. Tartışmanın uzaması üzerine arkadaşım telefonunu gösterdi ve fotoğraflarının çekilmediğini kendilerine anlattı. Olayın ardından benim telefonumda da inceleme yapıldı silinen resimlere ilişkin. Bunlar sadece basit bir tartışmadan öteye gitmedi. Bir süre oturduktan sonra kalktık oradan” dedi. Çakır, duruşma hakiminin sorusu üzerine ise, “Müştekiler benim yaşayışımı, giyim tarzımı, masadaki neşeli kahkahalı halimi yargılar tarzda baktıkları için, ‘Burası Atatürk Türkiye’si. Niye her şeyime karışıyorsunuz burası Arabistan değil’ şeklinde masamda arkadaşlara serzenişte bulundum. Müştekilere karşı böyle bir söz kullanmam mümkün değil” dedi.

Savunmasın ardından Çakır, hükmün açıklanmasını geri bırakılması taleplerinin olmadığını sözlerine ekledi. Çakır’ın, sabıkası olmadığını söylemesi üzerine hakim, başka bir asliye ceza mahkemesinde sabıkasının göründüğünü söyledi. Çakır da o davanın trafikle ilgili olduğunu söyledi. “ÖZÜR DİLEYEREK HESAP ALMADILAR' Duruşmada daha sonra müştekilerin dinlenilmesine geçildi. Söz verilen müşteki Ayşegül Şeker, “Şikayetçiyim. Emniyet ifademi tekrar ediyorum. Kafedekiler bizim mağdur olduğumuzu gördüler, o nedenle bizden özür dileyerek hesap almamıştır. Katılma talebim vardır” dedi. Katılma talebine ilişkin görüşü sorulan Deniz Çakır’ın avukatı Bahri Belen, “Bu suç kişilere karşı değil kamu barışına karşı işlenen suçlar için de düzenlenmiştir. Doğrudan zarar görmeyi aramaktadır. Dolayısıyla katılma isteminin reddini istiyoruz” dedi. REDDİ HAKİM TALEBİ! Bu sırada söz alan müşteki avukatları, reddi hakim talebinde bulundu. Müşteki vekilleri, “Sanığın hiçbir talebi ve mazereti olmamasına rağmen mahkemenin söylemiyle sanık kürsüsü yerine avukatının yanına geçirilerek savunmasının alınması kanaatimize göre ihsası rey anlamına gelmektedir. Ayrıca duruşmanın başında müştekilerin avukatların uzağında ve sanıkların genelde bulunduğu bölüme oturttunuz. Daha sonra bizim talebimiz üzerine, bizler müştekiler için ayrılan bölümü müştekilere açınca bu eksiklik giderilmiş oldu. Hala bir kısmımız ayakta. Bu nedenle CMK’ya göre hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir sebep ortaya çıkmıştır. Bu nedenle hakimin reddi talebinde bulunuyoruz” dediler.

Söz alan Deniz Çakır’ın avukatı Bahri Belen ise “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sanığın müdafisinin yanında, her an vekilinin yardımından yararlanacak şekilde bulundurulmamasını ister. Türkiye’de avukatlar savunmanın örgütü barolar yıllardır ceza yargılamasında sanığın müdafisinin yanında bulunması gerektiğini savunmuş ve talep etmiştir. Kanımızca burada yargıcın taraflı bir tutumundan ziyade özellikle müştekilerin koltuklara oturarak duruşmayı sürdürmesi insani bir davranıştır. Meslektaşlarımın bu taleplerinden vazgeçmelerini, mesleki bir gerek olarak istemekteyim” dedi. HAKİM: 'SARILIN BARIŞIN' DİYECEKTİM! Müşteki avukatlarının reddi hakim taleplerini tekrarlaması üzerine hakim, “Açıkçası yargılamalarıma bakarsanız sanıkların ve müştekilerin kendilerini rahat bir şekilde ifade etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Diğer duruşmalarımızı da gelip izleyebilirsiniz. O zaman daha iyi anlarsınız demek istediğimi. Açıkçası duruşma sonunda, bir sonraki adımda ‘barışın’ diyecektim” dedi. DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ!