Deniz Çakır Masumiyet dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni rolünü anlattı

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın paylaştığı “Masumiyet” 24 Şubat Çarşamba günü FOX’ta izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizide başarılı oyuncu Deniz Çakır, canlandırdığı Bahar karakteriyle büyük beğeni toplayacak.

“MASUMİYET FARKINDALIK YARATACAK!”

Ekranlara “Masumiyet”le dönmeye hazırlanan Deniz Çakır rolünü ilk kez anlattı. Çakır, canlandırdığı karakter hakkında şunları söyledi:

"Bahar aydınlık bir kadın, iyi bir anne. Fakat hayatındaki belki yanlış kararların bedelini ödüyor. Anne olmak pek çok şeyden taviz vermesine sebep olmuş. Ama Bahar’ın dünya görüşü, kadın duruşu çok güçlü ve hisleri çok kuvvetli.

Öncelikle Masumiyet, can alıcı bir öyküye sahip. Dramatik aksiyonu çok kuvvetli ve çatışması çok sağlam. İnanmadığınız bir şeyi inandıramazsınız. Ben inanıyorum Bahar’ın öyküsüne. Dizinin toplumsal duyarlılıklarla ilgili farkındalık yaratacağını düşünüyorum. İyi bir oyuncu kadromuz var, ekip çok kuvvetli.

Masumiyet dizisinde evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.