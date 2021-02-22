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Deniz Çakır Masumiyet dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni rolünü anlattı

22.02.2021 21:24 | Son Güncelleme:
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Deniz Çakır Masumiyet dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni rolünü anlattı

Başarılı oyuncu Deniz Çakır, Masumiyet’te kızı için adalet arayan, güçlü bir anne karakteriyle ekranlara dönüyor. Deniz Çakır, Masumiyet dizisinde genç yaşta anne olmayı seçen, hayallerini ve ideallerini bir kenara bırakıp çocuklarına kol kanat geren bir anneye hayat veriyor. 19 yaşındaki kızı Ela’nın (İlayda Alişan) yanlış bir adama aşık olmasıyla gelişen trajedik olayla, bir gecede hayatı değişen Bahar’ın, verdiği mücadele izleyenleri derinden etkileyecek.

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın paylaştığı “Masumiyet” 24 Şubat Çarşamba günü FOX’ta izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizide başarılı oyuncu Deniz Çakır, canlandırdığı Bahar karakteriyle büyük beğeni toplayacak.

“MASUMİYET FARKINDALIK YARATACAK!”

Ekranlara “Masumiyet”le dönmeye hazırlanan Deniz Çakır rolünü ilk kez anlattı. Çakır, canlandırdığı karakter hakkında şunları söyledi:

Deniz Çakır (2)

"Bahar aydınlık bir kadın, iyi bir anne. Fakat hayatındaki belki yanlış kararların bedelini ödüyor. Anne olmak pek çok şeyden taviz vermesine sebep olmuş. Ama Bahar’ın dünya görüşü, kadın duruşu çok güçlü ve hisleri çok kuvvetli.

Öncelikle Masumiyet, can alıcı bir öyküye sahip. Dramatik aksiyonu çok kuvvetli ve çatışması çok sağlam. İnanmadığınız bir şeyi inandıramazsınız. Ben inanıyorum Bahar’ın öyküsüne. Dizinin toplumsal duyarlılıklarla ilgili farkındalık yaratacağını düşünüyorum. İyi bir oyuncu kadromuz var, ekip çok kuvvetli.

Deniz Çakır ve İlayda Alişan

Masumiyet dizisinde evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Yönetmenliğini Ömür Atay’ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet”in kadrosunda ayrıca İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın, Sevgi Temel ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor.

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