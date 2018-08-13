MAGAZİN

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 22:11 | Son Güncelleme

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinden ayrılan Deniz Çakır kendisi için ‘veda mesajı’ paylaşan Oktay Kaynarca’yı takipten çıkardı. Özel yaşamı gerekçe gösterilerek ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisindeki rolüne son verilen Deniz Çakır, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak sevenlerine veda etmişti.

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Yaptığı açıklamada, ‘Bu maceranın sonuna geldik. Emeğime saygı duyan, bu macerada yol arkadaşım olan herkese bin minnet… Ben duruşumdan taviz vermeden ve omurgalı bir birey olmanın erdemiyle yoluma devam edeceğim’ sözlerini kullandı.

‘YOLLARIMIZ AYRILSA DA’ DEMİŞTİ…

Rol arkadaşı Oktay Kaynarca da rol arkadaşının ayrılmasının ardından sosyal medyadan Çakır’a destek verdi. Ünlü oyuncu şu cümleleri kullandı, “Sevgili Deniz harika bir arkadaş, harika bir partner, harika bir oyuncu olarak kalacaksın hep benim için.. ‘Şimdilik’ yollarımız ayrılsa bile mutlaka tekrar buluşacağımız umuduyla… Yolun açık şansın çoook olsun…”

Ancak Çakır, Oktay Kaynarca’yı sosyal medyada takipten çıkardı.

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
Plajların yıldızı Özge Ulusoy Plajların yıldızı Özge Ulusoy
Tuğba Altıntop’tan bikinili paylaşım Tuğba Altıntop’tan bikinili paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz çakır 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oktay Kaynarca sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Rus medyasından dikkat çeken Bağdadi iddiası!

Rus medyasından dikkat çeken Bağdadi iddiası!

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu

Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Plajların yıldızı Özge Ulusoy

Plajların yıldızı Özge Ulusoy

Tuğba Altıntop’tan bikinili paylaşım

Tuğba Altıntop’tan bikinili paylaşım

Marilyn Monroe’nun çıplak görüntüleri bakın neredeymiş!

Marilyn Monroe’nun çıplak görüntüleri bakın neredeymiş!

Hakan Hatipoğlu'ndan dolar yorumu: Kral çıplak!

Hakan Hatipoğlu'ndan dolar yorumu: Kral çıplak!

Ruby Rose Batwoman eleştirileri yüzünden Twitter'ını kapattı

Ruby Rose Batwoman eleştirileri yüzünden Twitter'ını kapattı

Damat adayı Birkan mezar başından paylaştı

Damat adayı Birkan mezar başından paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.