HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı

Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı

06.03.2021 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin güneyindeki antik liman, denizde yaşanan çekilme sonrası iyice ortaya çıktı.

Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Atik Kenti'nin güneyindeki antik liman, denizde yaşanan çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. 3000 yıl önce döşenen taşlar görünür hale gelirken, mendirekleri, iskelesi ve dalgakıranları su yüzeyinin üzerine kadar yükseldi. Limanda kazı çalışmasının başlaması için büyük çaba sarf eden ve bölgenin korunması için çalışmalar yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, liman inşaatına giderek incelemelerde bulundu.

37896bb8a9285b1d30b229d157f692b8

Yaşanan coğrafik olay sonrası deniz çekilmesi ile limanın ortaya çıktığına vurgu yaparak kazı çalışmalarının bir an önce başlatılması gerekliliğini bir kez daha kamuoyunun gündemine taşımak istediklerine belirten Başkan Tarhan, “Bir deniz çekilmesi olayı var. Küçük bir oranda çekilme dahi olsa 3000 yıllık tarihi liman kalıntılarını suyun yüzeyine çıkarmaya yetti. Soli Pompeiopolis Limanı Akdeniz’de izleri olan tek liman. Doğu ve Batı mendireğinin uçlarını görüyoruz. O tarihi taşların artık su yüzeyinde olduğunu görüyoruz. Bunu görmemek mümkün değil. O taşların şekillerinden ve izlerinden bunun 2000-3000 yıllık bir tarihi yaşattığı görülecektir. Bu limanı ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu tarihi antik limanı mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde ve tabi ki onların desteği ile ortaya çıkarmak gerekiyor” dedi.

Daha önce limanda çalışmaların başlatılması için çeşitli çağrı ve girişimlerde bulunduklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Bu yıl bu çağrıyı biraz daha genişletiyorum. Yeni bir çağrı yaparak herkese destek olmaları konusunda seslenmek istiyorum. Mersin’de ve Mersin’in dışındaki özel kuruluşlar, özel kişiler dahil buraya destek olmalarını, şartlı olarak bağış yapmalarını istiyorum ki kazı süresi uzasın. Kazı miktarı çoğalsın. Aratos’un mezarı ortaya çıksın. Antik limanda kazı çalışmaları başlasın. Yine Pompeiopolis’deki yaklaşık 200 kadar sütunun bugün çok az miktarı ayakta, onların ayakta kalmasını sağlayalım. Bu devlet desteğinin yanında odalar, sivil toplum kuruluşlarının manevi desteği, özel kişilerin destekleri ile daha da gelişecektir. Aksi bir durumun gerçekleşmesi halinde bizlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın bu tarihi kalıntıların yükseldiğini görmesi mümkün değil” diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kardeşini katletmişti! İfadesi ortaya çıktıKardeşini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı
Cuma suresinin meali ve faziletiCuma suresinin meali ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!

'Astronot' yerine çok konuşulacak bir isim önerisi daha

'Astronot' yerine çok konuşulacak bir isim önerisi daha

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

Çöp atma tartışmasında kardeşini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Kardeşini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

Kardeşine kızdı, kamyonetini yaktı

Kardeşine kızdı, kamyonetini ateşe verdi

İzmir gevreğine tescil girişimi! 'Gevreğe gevrek denir, simit yüzme bilmeyenler içindir'

'Gevreğe gevrek denir, simit yüzme bilmeyenler içindir'

6 yıldır direksiyon sallıyor! 12 tonluk beton mikseri ona emanet

12 tonluk beton mikseri ona emanet

3 ayın yorgunluğunu attılar! Hamamlar açıldı vatandaş kese ve masaja koştu

Yasak bitince köpük banyosu ve masaja koştular

Şile’de trafik terörü: Aracın kapısını açıp, sürücüyü darbettiler

Dehşete düşüren anlar! Aracın kapısını açıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.