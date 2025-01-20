HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deniz çekilince ortaya çıktı: Bölgedeki vatandaşlar hem şaşırdı hem de korktu!

Deniz çekilince ortaya çıktı: Bölgedeki vatandaşlar hem şaşırdı hem de korktu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.01.2025 15:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler mevkisinde deniz suyunun çekilmesiyle binlerce yıllık Kyzikos Antik Kenti'ne ait Hytos Antik Limanı gün yüzüne çıktı. Sahilde oluşan kum adacıkları ve eski taş yapıları gören bölgedeki vatandaşlar manzara karşısında hem şaşırdı hem de korktu.

Deniz çekilince ortaya çıktı: Bölgedeki vatandaşlar hem şaşırdı hem de korktu!

Erdek Düzler Mahallesi sahilinde deniz suyunun yaklaşık 20-30 metre kadar çekilmesiyle birlikte, 3 bin 500 yıllık olduğu ifade edilen Kyzikos Antik Kenti'ne ait Hytos Antik Limanı'nın taşları da ortaya çıktı. Sahilde oluşan kum adacıkları ve eski taş yapılar, bölgedeki vatandaşları hem şaşırttı hem de korkuttu.

EŞSİZ DOĞA OLAYINI İLGİYLE İZLEDİLER

AW374276_05

Düzler sahilinde deniz yatağına kadar yürüyebilen bazı kişiler, bu eşsiz doğa olayını ilgiyle izledi. Deniz suyunun çekilmesiyle sahilde ilginç manzaralar oluştu.

AW374276_02

Uzmanlar, deniz çekilmesinin meteorolojik nedenlere bağlı olduğunu ve belli mevsimlerde rüzgarın sürekli aynı yönde esmesi sonucu yaşandığını ifade etti. Özellikle Edincik sahil bandında yaşanan bu doğa olayı, rüzgar etkisiyle dönemsel olarak gerçekleşiyor.

AW374276_03

Kyzikos Antik Kenti'nin tamamıyla su altında kalan ve antik dünyanın deniz ticaretinde son derece önemli bir yere sahip olan Hytos Limanı'nın Batı Anadolu ticaretine yön verdiği, Çanakkale Boğazı üzerinden Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kentlerle deniz ticareti için bu limanın kullanıldığı söyleniyor.

SİYASİ AÇIDAN ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP

AW374276_04

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi arasındaki ticaret akışında önemli bir yere sahip olan kent, ekonomik olduğu kadar siyasi açıdan da önemli bir konuma sahip olmuş. Bu ayrıcalıklı konumuna da kentin güneyindeki limanlar oldukça önemli bir katkı sağlamış.

AW374276_06

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Erdek antik kent liman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
17 yaşındaki kızla evlenme isteği geri çevrilince pompalıyla kurşun yağdırdı

17 yaşındaki kızla evlenme isteği geri çevrilince pompalıyla kurşun yağdırdı

Mahkemeden Yüksel Güran kararı

Mahkemeden Yüksel Güran kararı

O sözler sonrası ünlü oyuncu savcılığa çağrıldı!

O sözler sonrası ünlü oyuncu savcılığa çağrıldı!

Takside mide bulandıran olay! Evinin adresini söyleyip uyuyakaldı: Birkaç gün sonra aldığı mesajla şoke oldu! "Hamile kalma diye..."

Takside mide bulandıran olay! Evinin adresini söyleyip uyuyakaldı: Birkaç gün sonra aldığı mesajla şoke oldu! "Hamile kalma diye..."

Özel ve İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi! CHP lideri açık açık ilan etti

Özel ve İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi! CHP lideri açık açık ilan etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.