Deniz çöpleriyle mücadele için genelge hazırlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca deniz çöpleriyle etkin mücadele edilebilmesi için hazırlanan genelge, denize kıyısı olan illerin valiliklerine gönderildi.

Denize kıyısı olan 28 ilin valiliklerine gönderilen "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi"nde, deniz çöplerinin, alınan tüm tedbirlere rağmen gitgide büyüyen bir problem olarak dünyayı tehdit ettiği belirtildi.

Genelgeye göre, atıkların kıyılara ve denizlere ulaşmasının önlenmesinde mevzuat uyarınca görevi bulunan kurum ve kuruluşların yürüttüğü çalışmalara bütünleşik yaklaşım getirilecek, uygulamalarda birliktelik sağlanacak, çalışmalar düzenli ve sürekli yapılıp takip edilecek.

Genelgeyle, deniz çöpleriyle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla bölgesel ve ulusal düzeyde eş güdüm halinde faaliyetler de planlandı.

Bu faaliyetler arasında, deniz çöplerinin oluşumunun kaynağında, bölgeye özel tedbirler alınarak önlenmesi, mevcut deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik entegre ve planlı çalışmalar yapılması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması yer aldı.