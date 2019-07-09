Deniz dibinde bulduğu cisme bilimsel açıklama bekliyor

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde yüzerken su altında fosil olduğu düşünülen cisim bulan Muhammet Yüksel (57), 2 haftalık bir zamanın geçmesine rağmen bilimsel bir inceleme yapılmadığını belirtti, uzmanları araştırmaya davet etti. Cismin fosil olup olmadığının kesinlik kazanması için karbon testi yapılması gerektiğini söyleyen Yüksel, bazı kişilerin bulduğu cismin fotoğrafı üstünden 'sırrı çözüldü' diye yorum yaptığını, ancak bunun bilimsel bir sonuç vermeyeceğini söyledi. Emekli sigortacı Muhammet Yüksel, daha önce Datça Yarımadası'nın Akdeniz kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında, geçen 15 Mayıs'ta yüzerken, 'Aslan yavrusunu emziren mermer kadın' heykeli buldu. Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerine heykeli teslim eden Yüksel, 21 Haziran Cuma günü bu kez, sahil kenarında kayaların arasında kırmızı renkli bir taş buldu. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilo ağırlığındaki taş parçasının bir tarafında eski bir yapıya ait olduğu tahmin edilen duvar kalıntısı ve yanmış tahta parçaları olduğu görüldü. Taşın diğer tarafında ise ipeksi yumuşaklıkta tarih öncesi bir deniz canlısının solungaçlarını anımsatan kırmızı renkli 'fosil' olabileceğini düşündüğü bir cisim fark etti. Deniz dibinde bulduğu obje hakkında görüştüğü jeologlardan yeterli bilgi alamayan Yüksel, fosil olduğunu düşündüğü cismin gizeminin çözülmesi için yaklaşık iki hafta önce DHA aracılığıyla üniversiteleri inceleme yapmaya çağırdı. Ancak geçen zamana rağmen bu cisim, herhangi bir uzman kişi tarafından incelenmedi. Objenin bilimsel olarak araştırılması ve karbon testi yapılarak gerçeğin kamuoyuyla paylaşılmasını beklediğini belirten Yüksel, "Bu konuda üniversitelere çağrıda bulunmuştum. Gelip objeyi incelemelerini istemiştim. Ancak bilim adamlarından geri dönüş olmadı. Şu ana kadar sadece sosyal medya üzerinden gördükleri fotoğraf ve video görüntüleri üzerinden olumsuz bazı açıklama yapanlar oluyor. 'Sırrı çözüldü' diye yorumlar, haberler yapıldı. 'Fosil olduğu iddia edilen ahşap yapının Knidos Antik Kenti'nde yer alan tarihi Burgaz Limanı mendireklerinden birinden dalgalarla kopan bir parçası olduğuna karar verildi' yorumu yapıldı. Karbon testi yapılmadan fotoğraf ya da video görüntüleri üzerinden ne olduğunu söyleyebilmek imkansız. Sosyal medyadaki olumlu veya olumsuz yorumlara son vermek için tekrar üniversitelerimize ve ilgili kurumlarımıza çağrı yapıyorum. Lütfen bu objenin ne olduğu ile ilgili kamuoyuna net bir bilgi sunalım" dedi.

