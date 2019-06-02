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Deniz dibinde hissiyle gezilen akvaryumda en büyük ilgiyi köpekbalıkları çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 11:55 | Son Güncelleme

 İZMİR'de bir AVM'de açılan tünel akvaryum, gezenlere adeta okyanus dibindeymiş hissi veriyor.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bir AVM'de açılan tünel akvaryum, gezenlere adeta okyanus dibindeymiş hissi veriyor. Ziyaretçilerini su altının renkli dünyasına götüren akvaryumda en büyük ilgiyi, 7 tür köpek balığı ile onların beslenme anı çekiyor.

İzmir'de geçen eylül ayında bir AVM içinde açılan yerden başlayan tünel akvaryum, yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alan içerisinde, toplam 2 milyon litreden fazla su kapasitesi ve 230 metrelik yürüyüş yoluna sahip. Ziyaretçilerini su altının renkli dünyasına götüren akvaryumda, köpek balıkları, vatozlar, tropik canlılar, soğuk denizlere özgü türler bulunuyor. 70'ten fazla tematik akvaryum ve teraryum içerisinde yüzlerce canlının sergilendiği akvaryumunun en önemli özelliklerinden biri çevreci olması. Akvaryumda, akuaponik (balık yetiştiriciliği ve topraksız sebze üretiminin birleşimi) sistemler ile suda tarım yapılıp hem su biyolojik olarak filtreleniyor hem de vejetaryen canlıların yemleri bu şekilde yetiştiriliyor.

KÖPEK BALIĞI ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ

Zeminden başlayan tünel akvaryumda 2 yaşındaki çocuklar da balıkları keyifle izleyebiliyor. Havuz camları üç yetişkin fili taşıyacak güçte. Ziyaretçiler akvaryumdaki balıkları sadece camların arkasından izlemekle kalmıyor, koi balıkları ile vatoz balıklarını biberonla besleyebiliyor. Akvaryum fok sesleriyle ünlü siren kayalıklarıyla başlıyor, 7 tür köpek balığının bulunduğu havuz, korsan gemi batığı, koi balıkları, böcekler ile devam ediyor. Akvaryumda en büyük ilgiyi köpek balıklarının bulunduğu havuz görüyor. Bir gözü doğuştan olmayan 'Odin' isimli kum kaplanı türündeki köpek balığı ziyaretçilerin gözdesi. Başka balıkların da bulunduğu havuzda beslenme saati tam bir şölene dönüşüyor. Özel eğitimli dalgıçlar tedbirli bir şekilde salı ve perşembe günleri dalarak, ucunda yem olan uzun bir sopayla balıkların ağzına yemi bırakıyor. Yemin kokusunu alan balıklar, dalgıçın etrafında toplanarak adeta dans ediyor. Ziyaretçiler de bu anları, ilgiyle izliyor. Akvaryumda görevli Su Ürünleri Mühendisi Tuğçe Baskın, tropikal bölge canlılarının bulunmasına daha çok dikkat ettiklerini, bu nedenle ziyaretçilerine benzersiz anlar yaşattıklarını, onların da büyük bir beğeniyle ayrıldıklarını anlattı.

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