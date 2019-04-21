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Deniz dibinde nikah kıydırıp, halay çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yeni evli bir çift için denizin 5 metre derinliğinde temsili nikah töreni düzenlendi.Bir hafta önce İstanbul’da dünya evine giren Özge Çakmak Batmaz ile Demirşah Batmaz çifti, balayı için Fethiye’ye geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yeni evli bir çift için denizin 5 metre derinliğinde temsili nikah töreni düzenlendi.
Bir hafta önce İstanbul’da dünya evine giren Özge Çakmak Batmaz ile Demirşah Batmaz çifti, balayı için Fethiye’ye geldi. Daha önce de dalış yaptıkları dalgıç arkadaşları Önder Diktaş’a ulaşan çift, su altında sıra dışı bir nikah töreni yapmak istedi. Yapılan hazırlıkların ardından dalış merkezi dalgıçlarıyla Tarzan koyuna giden çift, gelinlik ve damatlık giyerek denizin 5 metre altında kurulan nikah masasına oturdu. Genç çift, nikah memurunun sorusunu ellerinde taşıdıkları "Evet" yazılı dövizleri kaldırarak cevapladı. Törenin ardından dalgıçlar tarafından denizin altında çalınan davul zurna eşliğinde yeni evli çift halay çekti. Özge Batmaz, gelin ayakkabısının altına bekarların isimlerinin yazıldığı geleneği ise paletinin altına yazarak yaşattı.
Özge Çakmak Batmaz, 6 yıldır Fethiye’de dalış yaptıklarını ve ilçeyi çok sevdiklerini kaydetti. Bir hafta önce İstanbul’da nikah törenlerinin yapıldığını anlatan Batmaz, “Denizin altından da böyle bir tören olsun istedik. Çok güzel bir organizasyon oldu. Benim için unutulmaz bir andı. Gerçek nikâhımızdan daha çok heyecanlandım” dedi.
Su altındaki törende çok heyecanlandığını ifade eden Demirşah Batmaz ise, kendilerine bu fırsatı veren tüm ekibe teşekkür etti.
Dalgıç Önder Diktaş, sezonun ilk dalışının özel bir etkinlik olmasının çok güzel olduğunu söyledi. Balayı çiftine özel bir konsept hazırladıklarını dile getiren Diktaş, su altında nikahın ardından davul zurna eşliğinde oyun oynandığını belirtti.

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