Deniz Efsaneleri, kumda canlanacak

8 ülkeden 15 heykeltıraş, heykelleri yapmak için çalışıyor. Festival Direktörü Cem Karaca da çalışmaları yakından takip ediyor. 10 bin ton üzerinde kumun kullanıldığı festival alanında oluşacak heykeller, herkesin izlenimine sunulacak. Led ışıklarla süslenen alanın gece görünümü ise mistik bir havaya bürünecek.

Deniz Efsaneleri temasının görkemli heykeller ortaya çıkaracağını anlatan Cem Karaca, "Dünya tarihinde gelmiş geçmiş çok önemli efsanevi deniz karakterlerini ve olaylarını canlandıracağız. Levietan, Captan Silver, Poseidon gibi heykellerimizin yanı sıra, Hollywood karakteri olan AquaMen heykeli de festivalde yer alacak. Bir önceki yılın teması olan 'Dünya Harikaları' heykellerinden birkaçını da sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

5 Mayıs'a kadar tamamlanacak festival alanının, heykel yapımını izlemek isteyenler için ziyarete açık olduğunu hatırlatan Karaca, "Alanda 100'ün üzerinde heykel bulunuyor. Festivalimizin en önemli özelliklerinden birisi, dünya üzerinde 12 ay ziyaret edilebilen tek kum heykel müzesi olması. Bunun da nedeni Antalya'nın iklimsel şartları. Biz özellikle bu dönem içinde ziyaretçilere kapımızı kapatmıyoruz ki isteyenler, kum heykellerin yapımını da canlı canlı izleyebilsin" diye konuştu.