İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği, sıcak hava, beslenme ve iklim koşulları nedeniyle birçok kişinin katarakt sorunu yaşayarak görme yetisini kaybettiği Afrika'da, "Katarakt Projesi" başlattı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, göz doktorlarının az olması ve tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan ve ameliyat olamayanlara ulaşmayı hedefleyen "Katarakt Projesi" kapsamında, her gün onlarca kişi ışığa kavuşacak.
Katarakt Projesi'nin tanıtımı için Tanzanya'nın Mkuranga bölgesinde düzenlenen basın toplantısına Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Davutoğlu, Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Coşkun Yıldız ve Mkuranga Belediye Başkanı Filberto Hassan Sanga katıldı.
Törende konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Yıldız, milyonlarca Afrikalı'nın önlenebilir körlük yüzünden gündelik hayata katılamadığını ve başkalarına bağımlı olarak hayatlarına devam ettiğini belirtti.
Tanzanya'daki faaliyetlerine 2017'de başladıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bizlerin gördükleri onların hayalleri' dedik ve 8 bin kilometre uzaktan geldik. Bu bölgede katarakt ameliyatları yapacağız. Katarakt ameliyatı öncesi hastalarımızın tespitlerini yaptık ve ameliyatına karar verilen hastaları evlerinde ziyarete geldik. Bizler de hastalarımızın şahsında yaklaşık 500 katarakt ameliyatının gerçekleşmesine katkıda bulunan Türkiye'deki bağışçılarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsi buradaki yüzlerce hastaya ışık oldular."
- "Mkuranga'da 10 bin kişi katarakt problemi yaşıyor"
Mkuranga Belediye Başkanı Hassan Sanga da önlenebilir körlükle mücadele eden ve engelliler için fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen bu projeleri ülkelerinde hayata geçiren Deniz Feneri Derneği, hayırsever Türk halkı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Bölgede başlayacak göz sağlığı projelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Sanga, "Bu proje, Mkuranga'da 500 katarakt hastasının gözünü açacak pilot bir uygulamadır." değerlendirmesini yaptı.
Mkuranga bölgesinde 10 bin, diğer yerleşim bölgelerinde ise 8 bin kişinin katarakt problemi yaşadığına dikkati çeken Sanga, "Türkiye'den gelen Deniz Fenerinden aldığımız bu destek, bizim için hayati önem arz etmektedir. Bu destek, bahsedilen bölgelerde çalışacak tarama ekiplerinin, doktorların ve ameliyat malzemelerinin sağlanmasında kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.
Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Davutoğlu ise bu projenin Tanzanya'ya yapılan ilk yardım projesi olmadığını anlatarak, Türkiye'nin her türlü desteğini Tanzanya halkıyla paylaştığını kaydetti.
Törenin ardından, sıra halinde ameliyata alınan hastalar yarım saatlik bir operasyon sonrası ışığa kavuştu.
Ameliyat sonrası konuşan katarakt hastası Hamed Njema, "Buna inanamıyorum, çok mutluyum. Bütün bağışçılara ve Türkiye'ye selam gönderiyorum." ifadesini kullandı.
Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü
Suriyeli isyancılardan ilginç Türkiye iddiası
İzmir'de pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı
Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!
Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum