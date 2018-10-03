Törende konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Yıldız, milyonlarca Afrikalı'nın önlenebilir körlük yüzünden gündelik hayata katılamadığını ve başkalarına bağımlı olarak hayatlarına devam ettiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, göz doktorlarının az olması ve tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan ve ameliyat olamayanlara ulaşmayı hedefleyen "Katarakt Projesi" kapsamında, her gün onlarca kişi ışığa kavuşacak.

"Bizlerin gördükleri onların hayalleri' dedik ve 8 bin kilometre uzaktan geldik. Bu bölgede katarakt ameliyatları yapacağız. Katarakt ameliyatı öncesi hastalarımızın tespitlerini yaptık ve ameliyatına karar verilen hastaları evlerinde ziyarete geldik. Bizler de hastalarımızın şahsında yaklaşık 500 katarakt ameliyatının gerçekleşmesine katkıda bulunan Türkiye'deki bağışçılarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsi buradaki yüzlerce hastaya ışık oldular."

- "Mkuranga'da 10 bin kişi katarakt problemi yaşıyor"

Mkuranga Belediye Başkanı Hassan Sanga da önlenebilir körlükle mücadele eden ve engelliler için fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen bu projeleri ülkelerinde hayata geçiren Deniz Feneri Derneği, hayırsever Türk halkı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bölgede başlayacak göz sağlığı projelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Sanga, "Bu proje, Mkuranga'da 500 katarakt hastasının gözünü açacak pilot bir uygulamadır." değerlendirmesini yaptı.

Mkuranga bölgesinde 10 bin, diğer yerleşim bölgelerinde ise 8 bin kişinin katarakt problemi yaşadığına dikkati çeken Sanga, "Türkiye'den gelen Deniz Fenerinden aldığımız bu destek, bizim için hayati önem arz etmektedir. Bu destek, bahsedilen bölgelerde çalışacak tarama ekiplerinin, doktorların ve ameliyat malzemelerinin sağlanmasında kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.