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Deniz Feneri, Afrika'da "Katarakt Projesi" başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

Göz doktorlarının az olması ve tedavi imkanlarının yetersiz olduğu Afrika'da, özellikle kırsal kesimde yaşayan ve ameliyat olamayanlara ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında, her gün onlarca kişi ışığa kavuşacak - Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Coşkun Yıldız: - "Katarakt ameliyatı öncesi hastalarımızın tespitlerini yaptık ve ameliyatına karar verilen hastaları evlerinde ziyarete geldik. Bizler de hastalarımızın şahsında yaklaşık 500 katarakt ameliyatının gerçekleşmesine katkıda bulunan Türkiye'deki bağışçılarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" - Mkuranga Belediye Başkanı Hassan Sanga: - "Bu proje, Mkuranga'da 500 katarakt hastasının gözünü açacak pilot bir uygulamadır"

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği, sıcak hava, beslenme ve iklim koşulları nedeniyle birçok kişinin katarakt sorunu yaşayarak görme yetisini kaybettiği Afrika'da, "Katarakt Projesi" başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, göz doktorlarının az olması ve tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan ve ameliyat olamayanlara ulaşmayı hedefleyen "Katarakt Projesi" kapsamında, her gün onlarca kişi ışığa kavuşacak.

Katarakt Projesi'nin tanıtımı için Tanzanya'nın Mkuranga bölgesinde düzenlenen basın toplantısına Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Davutoğlu, Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Coşkun Yıldız ve Mkuranga Belediye Başkanı Filberto Hassan Sanga katıldı.

Törende konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Yıldız, milyonlarca Afrikalı'nın önlenebilir körlük yüzünden gündelik hayata katılamadığını ve başkalarına bağımlı olarak hayatlarına devam ettiğini belirtti.

Tanzanya'daki faaliyetlerine 2017'de başladıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizlerin gördükleri onların hayalleri' dedik ve 8 bin kilometre uzaktan geldik. Bu bölgede katarakt ameliyatları yapacağız. Katarakt ameliyatı öncesi hastalarımızın tespitlerini yaptık ve ameliyatına karar verilen hastaları evlerinde ziyarete geldik. Bizler de hastalarımızın şahsında yaklaşık 500 katarakt ameliyatının gerçekleşmesine katkıda bulunan Türkiye'deki bağışçılarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsi buradaki yüzlerce hastaya ışık oldular."

- "Mkuranga'da 10 bin kişi katarakt problemi yaşıyor"

Mkuranga Belediye Başkanı Hassan Sanga da önlenebilir körlükle mücadele eden ve engelliler için fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen bu projeleri ülkelerinde hayata geçiren Deniz Feneri Derneği, hayırsever Türk halkı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bölgede başlayacak göz sağlığı projelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Sanga, "Bu proje, Mkuranga'da 500 katarakt hastasının gözünü açacak pilot bir uygulamadır." değerlendirmesini yaptı.

Mkuranga bölgesinde 10 bin, diğer yerleşim bölgelerinde ise 8 bin kişinin katarakt problemi yaşadığına dikkati çeken Sanga, "Türkiye'den gelen Deniz Fenerinden aldığımız bu destek, bizim için hayati önem arz etmektedir. Bu destek, bahsedilen bölgelerde çalışacak tarama ekiplerinin, doktorların ve ameliyat malzemelerinin sağlanmasında kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Davutoğlu ise bu projenin Tanzanya'ya yapılan ilk yardım projesi olmadığını anlatarak, Türkiye'nin her türlü desteğini Tanzanya halkıyla paylaştığını kaydetti.

Törenin ardından, sıra halinde ameliyata alınan hastalar yarım saatlik bir operasyon sonrası ışığa kavuştu.

Ameliyat sonrası konuşan katarakt hastası Hamed Njema, "Buna inanamıyorum, çok mutluyum. Bütün bağışçılara ve Türkiye'ye selam gönderiyorum." ifadesini kullandı.

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