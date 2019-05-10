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Deniz Feneri Derneği, 3 kıtada yetimlerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Deniz Feneri Derneği, 3 kıtada yetimlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla 3 kıtada 45 ülkede yetimlerle bir araya gelecek.

Deniz Feneri Derneği İstanbul Şube Başkanı Rasim Karagül yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının 15. gününde düzenlenecek Dünya Yetimler Günü'nde 3 kıtada 45 ülkede ümmetin yetimleri ile buluşacaklarını belirtti.

Buralarda gıda dağıtıp iftar sofraları kurularak yetimlere harçlık verdiklerini anlatan Karagül, "1 iftar bedeli 20 lira, 1 gıda paketi 120 lira, 1 yetim harçlığı 125 lira, 1 bayramlık 150 lira. Gelin bu ramazan, fitre, zekat ve infaklarınızla yetim ve mazlumları sevindirelim." ifadelerini kullandı.

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Deniz Feneri Derneği dünya yetimler günü yardım

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