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Deniz Feneri Derneği deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Deniz Feneri Derneği deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdi

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi gönderdi.

Dernekten yapılan açıklamada, depremin ardından genel merkez binasında kriz masası oluşturulduğu, Erzurum'dan 5 kişilik acil yardım ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Derneğin battaniye, kuru gıda, çocuk montları götürerek afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için bölge halkının hizmetinde olacağı aktarılan açıklamada, afet bölgelerinde, kriz sona erene kadar bölge halkına yardımların sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Temsilciliğimizin lojistik depolarından ilk etapta battaniye, kuru gıda ve çocuk kışlık montları, depremzedelere dağıtmak için Elazığ'a ve Malatya'ya doğru yola çıkardık." ifadelerini kullandı.

AFAD koordinasyonunda bölgede insani yardım çalışmalarına katılacaklarını aktaran Cengiz, deprem bölgesinde acil olarak çadır, battaniye, soba ve yakacak ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.

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