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Deniz Feneri Derneği Genel Başkanlığına Cengiz yeniden seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:25 | Son Güncelleme

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanlığına Cengiz yeniden seçildi

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği Genel Başkanlığına Mehmet Cengiz yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 13. Olağan Genel Kurul, derneğin Zeytinburnu'ndaki genel merkezinde gerçekleştirildi.

Üyelerin yanı sıra Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Yeryüzü Doktorları Genel Başkanı Dr. Yahyahan Güney ile birçok sivil toplum kuruluşundan temsilcilerin de yer aldığı kurul, konuşmalarla başladı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, 23 yıl önce yakılan iyilik meşalesini bütün dünyaya taşıma gayretinde bulunduklarını, yeryüzündeki son yoksula ulaşıncaya kadar bu iyilik meşalesini taşımayı kendilerine hedef yaptıklarını aktardı.

Deniz Feneri Derneği olarak iyiliği yaşatma mücadelesi noktasında bir karar verdiklerini ve bu kararlılığı sürdürdüklerini belirten Cengiz, "Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bu büyük mücadelenin sonunda dimdik ayakta ve mazlumların duasındayız. Bize bu zulmü yapanların bir kısmı şu anda vatan haini olarak FETÖ'den hesap veriyorlar, bir kısmı da sefil bir hayat sürüyorlar. Deniz Feneri olarak mazlumların umudunu yaşatmak bizim en önemli görevimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündemin okunduğu genel kurulda, önceki dönemlerde yönetim kurulunda yer almış isimlere de teşekkür plaketi takdim edildi.

Genel Kurul'da Mehmet Cengiz yeniden başkanlığa seçilirken, Coşkun Yıldız, İsmail Tuğrul, Ali Karayılan, Resul Kurt, Hüseyin Cerrahoğlu, Muhammed Faruk Durmuş da yönetim kurulu üyeleri oldu.

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Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Cengiz Olağan Genel Kurul

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