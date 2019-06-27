Deniz Feneri Derneği kurban yardımlarını 30 ülkeye ulaştıracak

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği, bu yılki kurban organizasyonunu "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla, Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkede ve bölgede gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurban hisse bedelini yurt dışı için 720 lira, yurt içi için bin 200 lira olarak belirleyen dernek, kurban vekalet ücretlerini ise Filistin için bin 700 lira, Balkanlar için 920 lira olarak kararlaştırdı.

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen vatandaşlar, kurban bağışı için belirlenen ülkeler arasından dilediğini seçerek, oradaki ihtiyaç sahiplerine kurban yardımında bulunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Cengiz, kurbanların bir bölümünün Türkiye'de, bir bölümünün de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Kurban Bayramı vesilesiyle dünyanın dört bir yanına dağılacak olan iyilik elçileri, cami, mescit, su kuyusu, eğitim merkezi, meslek edindirme kursu, yetimhane binası ve benzeri birçok projenin temellerini de bu ziyaretlerinde atacak.