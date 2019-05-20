Deniz Feneri Derneği'nden yetimlere iftar

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği, "Dünya Yetimler Günü" kapsamında Türkiye'deki 100 yetime iftar verdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Yetimler Günü ilan edilen Ramazan'ın 15. gününde, derneğin Zeytinburnu'ndaki merkezinde 100 yetim çocukla iftar sofrasında bir araya gelindi.

Dernek, aynı zamanda Tayland, Bosna Hersek, Gazze, Kenya, Makedonya, Somali, Fildişi Sahili, Uganda, Etiyopya, Karadağ, Arnavutluk gibi toplamda 20 ülkede aynı gün değişik saat aralığında gerçekleşen iftar programlarına yakınlarıyla katılan yetimlere, hediye paketleri, giyim ve bayram harçlığı verdi.

İstanbul’daki iftar organizasyonunda Hacivat-Karagöz oyunu, meyveli macun ve palyaçoların renklendirdiği iftar yemeğinde yetimler gönüllerince eğlendi.

Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, programda yaptığı açıklamada, "Dünya Yetimler Günü"nde binlerce yetim çocuğu aileleriyle iftar sofrasında ağırlamanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Yetimlerin ve yetim ailelerinin hayatlarının zor olduğunu vurgulayan Cengiz, "Biz de bir nebze olsun onların bu zor hayatları içerisinde sevinmelerini, gülmelerini sağladığımızı düşünüyoruz ve bu sebeple çok mutluyuz. 30 ülkede gıda dağıtımı yetim iftarı, yetim harçlığı, hediye paketleri dağıtarak dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında yetim sevindirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

