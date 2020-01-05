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  4. Deniz Feneri İdlib için seferber oldu

Deniz Feneri İdlib için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanı altındaki İdlib'deki insanlık dramına sessiz kalmayarak harekete geçen Türkiye'deki yardım kuruluşları, bölgede barınma, giyecek ve gıda yardımlarına hız verdi - Deniz Feneri Derneği, Türkiye sınırı yakınına ulaşabilenlere, yatak, gıda malzemesi, çadır ve battaniye yardımı yapıyor

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadır kentlere yerleşen İdlibliler için yatak, gıda malzemesi, çadır ve battaniye yardımı yapıyor.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib'de sivil kayıplar her geçen gün artarken, saldırılardan kaçmaya çalışarak Türkiye sınırı yakınlarına gelen İdlibliler de kış şartlarının ağırlaştığı bölgede yaşam mücadelesi veriyor.

İdlib'deki insanlık dramına sessiz kalmayarak harekete geçen Türkiye'deki yardım kuruluşları da bölgede barınma, giyecek ve gıda yardımlarına hız verdi.

- "3 bin 500 aileye 10 tır yardım"

Bu kapsamda Deniz Feneri Derneği de rejimin ve Rus jetlerinin altında kalan İdliblilerden Türkiye sınırı yakınına ulaşabilenlere, yatak, gıda malzemesi, çadır ve battaniye yardımı yapıyor.

Dernek, bugüne kadar bağışçılarının desteğiyle saldırıların arttığı İdlib kentinden kaçarak Türkiye sınırı yakına yerleşen yaklaşık 3 bin 500 aileye, 10 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.

Kış ayının iyice kendini hissettirmesiyle ekmek üretimini artıran dernek, Suriye'nin farklı noktalarında kurulan fırınlarda üretilen ekmekleri günde on binlerce Suriyelinin sofrasına ulaştırıyor.

Ekmekler, Suriyeli ailelerin damak tatlarına göre üretilip Suriye'nin İdlib, Humus, Hama ve Halep kırsalları başta olmak üzere Türkiye sınırına yakın kamplarda da dağıtılıyor.

En temel yaşam malzemesi olan ekmekler ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor günler yaşayan Suriye halkının önemli bir ihtiyacını gideriyor.

- Günlük 30 bin ekmek

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız da yaptığı açıklamada, bağışçıların un bağışlarıyla günlük 30 bin ekmeği 3 bin aileye ulaştırılmasını sağlandığını söyledi.

Bombardımana maruz kalarak Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgeye kaçanlar arasında 2 küçük Suriyeli de bulunuyor.

Evlerine düşen bomba nedeniyle babaları ölen ve aynı saldırıda yüzleri yanarak tanınamayacak hale gelen Musab ve Yasir kardeşler de anneleriyle birlikte Türkiye sınırındaki derme çatma çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

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