Deniz Feneri'nden Üsküp'te yetimlere iftar

Deniz Feneri ve Eğitim-Bir-Sen adına konuşan Erol Ermiş de 3 yıldır bütün Balkan ülkelerindeki kardeşlerini kucaklaşabildiklerini söyledi.

Büyükelçi Kara, burada yaptığı konuşmada, yetimlere seslenerek kendisini bu çocukların birer annesi olarak görmelerini istediğini ifade ederek, "Her ne zaman sıkıntılarınız olursa lütfen gelin kapılarımızı tıklayın. Tıklayın ki bizler o hayatın keşmekeş dönemlerinden az da olsa kurtulup sizlerle birlikte mutlu olmaya çalışalım." diye konuştu.

Deniz Feneri Derneği ile Eğitim Bir-Sen tarafından Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 100'ün üzerinde yetim ve yakınları için iftar sofrası kuruldu.

Ermiş, Balkanlarda bulunmayı ve buradaki ihtiyaç sahiplerine hizmet edebilmeyi hayatının en anlamlı uğraşlarından biri olarak gördüğünü aktardı.

Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki ise Deniz Feneri ve Eğitim-Bir-Sen iş birliğinde bu yıl beşincisini düzenledikleri iftar programına 100'ün üzerinde yetim ve yakınlarının katıldığını belirtti.

Amaçlarının dünyaya yetim gelmiş bir Peygamberin ümmeti olarak yetimler hakkında biraz daha farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Baki, "Amacımız onları iftar soframızda buluşturma, onlarla beraber olmak, onların sıkıntılarını bilebilmek, öğrenebilmek ve buna çözüm üretmeye çalışmak." dedi.

Deniz Feneri Derneği ile Eğitim-Bir-Sen, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Karadağ ve Bosna Hersek'te de iftar programı düzenleyecek.

