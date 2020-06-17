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Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hayatını kaybetti (Hamgi Gezmiş kimdir? Hamdi Gezmiş nereli?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Türkiye devrimci hareketinin sembol isimlerinden olan Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hayatını kaybetti. Hamdi Gezmiş'in vefat haberinin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu da başsağlığı mesajı yayımladı.

Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hayatını kaybetti (Hamgi Gezmiş kimdir? Hamdi Gezmiş nereli?)

Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş, 68 yaşında hayatını kaybetti. Hamdi Gezmiş'in vefatını, kardeşi Bora Gezmiş duyurdu. Bora Gezmiş; "Kardeşim Hamdi Gezmiş bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze hakkında daha sonra gerekli bilgi verilecektir," dedi.

CENAZE YARIN

Hamdi Gezmiş, yarın 13.30’da İstanbul Üsküdar’daki Selimiye Camisi'nde yapılacak törenin ardından annesi Mukaddes Gezmiş’in Karacaahmet Mezarlığı’ndaki mezarına gömülecek.

Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, geçtiğimiz mart ayında kişisel sosyal medya hesabından kardeşi Hamdi Gezmiş’in yoğun bakıma alındığını açıklamıştı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hamdi Gezmiş'in vefat haberi sonrası sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş’in kitaplarını emanet ettiği kardeşi Hamdi Gezmiş'e Allah'tan rahmet, değerli Gezmiş ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

HAMDİ GEZMİŞ KİMDİR?

1952 yılında erzurum'da doğdu.1973 yılında istanbul iktisadi ve ticari ilimler akademisi iktisat maliye bölümünü bitirdi. 1974-1977 yılları arasında istanbul üniversitesi iktisat fakültesi'nde doktora programına devam etti. 1978-1983 yılları arasında i.e.t.t. işletmeleri genel müdürlüğü'nde müfettiş olarak görev yaptı. 1983 yılından 1999 yılına kadar serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalıştı.


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