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Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 47'nci yıl dönümünde Karşıyaka'daki mezarlarının başında anıldı.

Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 47'nci yıl dönümünde Karşıyaka'daki mezarlarının başında anıldı. Yenimahalle’de bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nda, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için anma töreni yapıldı. Mezarların başında düzenlenen törene CHP teşkilatları, sivil toplum örgütleri ve bazı sendikaların üyeleri katıldı. Anma etkinliğine katılanlar sloganlar atarak Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın mezarlarına gelip, karanfil bıraktı. Mezarlık içine kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi.

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