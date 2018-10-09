HABER

Deniz Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:24 | Son Güncelleme

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı törenle başladı

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı törenle başladı.

Deniz Harp Okulunun 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla okulda tören düzenlendi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Deniz Harp Okuluna gelişinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde yaşananların ülke ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde kara bir leke olarak yerini aldığını belirtti. Tuğamiral Payal, "Pozitif bilimden, akıldan, vatan sevgisinden, disiplinden yoksun ve askerlik yeminine ihanet edenlerin devletimizi ve milletimizi sürükledikleri felaket ibret vericidir." diye konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Afyoncu'nun ilk dersi verdiği tören, dereceye giren öğrencilere üstün başarı şerit rozetlerinin takılması ve Deniz Harp Okulu Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Deniz Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı

- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı törenle başladı

1 / 6

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı
2 / 6

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı
3 / 6

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı
4 / 6

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı
5 / 6

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı
6 / 6

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı

Deniz Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Harp Okulu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar milli savunma üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.