“Deniz Havuzu” projesiyle gençler Fatih’te denizle buluşacak

Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, gençleri denizle buluşturacak yenilikçi projesinden bahsetti. Fatih’in yarımada olmasına rağmen, denize girebilme imkanının olmadığını belirten Turan, Marmara Denizi kıyısına yüzer platform kurulacağını ve gençlerin yaz aylarında kontrollü bir şekilde denize girebileceklerini ifade etti. AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih’in gençlerini denizle buluşturacak yenilikçi projesinden bahsetti. Fatih’in yarımada olmasına rağmen gençlerin güvenle denize giremediğini belirten Turan, ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilecekleri bir deniz havuzu projesi hazırladıklarını dile getirdi. Belediye ekipleri ve cankurtaranların bulunacağı, gençlerin ve özellikle de çocukların güvenli, kontrollü bir şekilde girebilecekleri deniz havuzu projesi, Fatih’in gençleri için de sosyal bir aktivite imkanı sağlayacak. Turan, "Deniz havuzu etrafında oluşturulacak platform sayesinde gençler, denizin tadını çıkardıktan sonra da havuzdan çıkıp güneşlenebilecekleri bir alana sahip olacaklar. Marmara Denizi kıyısına kurulacak olan deniz havuzu için temizlik çalışmaları başladı" dedi. Turan, projenin hazır olduğunu ve ilgili firmalarla da görüşmenin yapıldığını da söyledi.

“Bu yüzer platform üzerinde gençler yaz aylarında gelip denize girebilecekler”

Fatih’in gençlerini denizle buluşturacaklarını ifade eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Turan, “Fatih’in bir tarafı kara surlarıyla çevrili, diğer üç tarafı da denizle çevrili bir yer. Bunun bir kısmı Haliç; geçmişe göre temiz ama denize girilecek seviyede değil henüz. Fakat Fatih’te yaşayan gençlerin Marmara tarafında da çok denizle irtibatları yok. Marmara Denizi’nde de kontrollü bir alanda denizle buluşturmak istiyoruz. Onun için de büyük bir deniz havuzu projemiz var. Belediyemizin güvenlik elemanları, cankurtaranlar ya da buna benzer elemanlar olacak ve burada çok güvenli bir şekilde aileler çocuklarını gönderebilecekler. Denizde yüzer bir platform olacak. Bu yüzer platform üzerinde gençler yaz aylarında gelip denize girebilecekler. Etrafında gençlerin güneşlenebileceği platformlar olacak. Bu platformlarda mutlaka bir takım aktiviteler de olabilir” diye konuştu.

Deniz temizliği çalışmalarına başladıklarını belirten Turan, “Biz şimdi 1 tane düşünüyoruz ama büyük düşünüyoruz. Marmara Denizi kıyısında düşünüyoruz. Birkaç noktada deniz temizliği çalışmalarını da yapıyoruz. Projemiz hazır, ne yapacağımız hazır. Nasıl bir proje geliştireceğimiz hususunda da ilgili firmalarla da görüşmeye yapıyoruz. İnovatif bir iş olarak inşallah burada gençlerin kullanacağı yeni bir konsept olacak" dedi.

