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Deniz Hukuku Mahkemesi'nden Rusya Aleyhinde Karar

25.05.2019 21:48 | Son Güncelleme

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kerç Boğazı'nda gözaltına aldığı 24 Ukraynalı denizcinin derhal serbest bırakılmasını talep etti

Deniz Hukuku Mahkemesi'nden Rusya Aleyhinde Karar

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kerç Boğazı'nda gözaltına aldığı 24 Ukraynalı denizcinin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Hamburg kentindeki mahkeme, bugün açıklanan kararında Rusya'da tutuklu tutulan denizcilerin ülkelerine dönmesine izin verilmesi gerektiğine hükmetti.

Uluslararası deniz hukuku konularında son söz hakkına sahip mahkemenin başkanı Jin-Hyun Paik'in açıkladığı kararda, Rusya'nın konuyla ilgili soruşturmayı denizcileri hapiste tutmayarak da sürdürebileceği vurgulandı ve el koyulan üç savaş gemisinin de serbest bırakılması istendi. Ancak Rusya davanın 10 Mayıs'daki ilk duruşması öncesinde çıkacak kararı tanımayacağını açıkladığı için, mürettebatın ve gemilerin serbest bırakılmasını zor olduğu vurgulanıyor.

Moskova, Ukrayna gemilerinin bilerek Rus deniz sahasına girdiğini öne sürerek, gemilerdeki denizcilerin Rus mahkemelerinde yargılanması gerektiğini belirtiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya'nın mahkemenin kararını yerine getirmesi, Ukrayna ile çatışmayı sonlandırmaya hazır olduğunun ilk sinyali olabilir. Böylelikle, Rusya, müzakerelerinin başlaması ve yarattığı sorunlarının medeni şekilde çözülmesi için adım atabilir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Zerkal, "Mahkemenin Rusya'yı suçlu görmesi, hukuk ihlallerinin cezasız kalmayacağını ispatladı. Ukrayna olarak Moskova'nın alınan karara uyarak, denizcilerimizi serbest bırakmasını bekliyoruz" dedi.

Kararla ilgili açıklama yapan Birlik Partileri (CDU/CSU) Dış Politika sözcüsü Jürgen Hardt, Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe saydığını savunurken, Yeşiller'den Manuel Sarrazin, "Rusya'nın Hamburg'da alınan karara tavrı, ülkenin hukuk sistemi konusunda turnusol testi olacak" dedi.

Geçen yıl kasım ayı sonunda Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle müdahalede bulunmuş, toplam 24 askeri personel gözaltına alınmıştı.

Ukrayna, kendi gemilerinin Azak denizindeki hareketinin uluslararası hukuk kurallarına ve iki ülke arasındaki Azak denizinin ortak kullanımına ilişkin anlaşmaya uygun olduğunu savunuyor. Rusya ise iki ülke arasındaki anlaşmaların yalnız Kırım’ın kara kısmını kapsadığını ve Azak denizinin kendi sınırları içinde kaldığını iddia ediyor.

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