Deniz Hukuku Mahkemesi'nden Rusya Aleyhinde Karar

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kerç Boğazı'nda gözaltına aldığı 24 Ukraynalı denizcinin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Hamburg kentindeki mahkeme, bugün açıklanan kararında Rusya'da tutuklu tutulan denizcilerin ülkelerine dönmesine izin verilmesi gerektiğine hükmetti.

Uluslararası deniz hukuku konularında son söz hakkına sahip mahkemenin başkanı Jin-Hyun Paik'in açıkladığı kararda, Rusya'nın konuyla ilgili soruşturmayı denizcileri hapiste tutmayarak da sürdürebileceği vurgulandı ve el koyulan üç savaş gemisinin de serbest bırakılması istendi. Ancak Rusya davanın 10 Mayıs'daki ilk duruşması öncesinde çıkacak kararı tanımayacağını açıkladığı için, mürettebatın ve gemilerin serbest bırakılmasını zor olduğu vurgulanıyor.

Moskova, Ukrayna gemilerinin bilerek Rus deniz sahasına girdiğini öne sürerek, gemilerdeki denizcilerin Rus mahkemelerinde yargılanması gerektiğini belirtiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya'nın mahkemenin kararını yerine getirmesi, Ukrayna ile çatışmayı sonlandırmaya hazır olduğunun ilk sinyali olabilir. Böylelikle, Rusya, müzakerelerinin başlaması ve yarattığı sorunlarının medeni şekilde çözülmesi için adım atabilir" ifadelerini kullandı.