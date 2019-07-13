HABER

Deniz İş Kanunu Çalıştayı gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Deniz Ticaret Odası ve İDO öncülüğünde, denizcilik sektörünün öncü ve lider kuruluşları, "Denizci İş Kanunu Çalıştayı"nda bir araya geldi - İDO Genel Müdür Yardımcısı Murat Orhan: - "İDO olarak denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Deniz İş Kanunu Çalıştayı’nın organize edilmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Denizcilik sektöründe tüm paydaşların katılımı ile yapılan çalıştayların gerçekleştirilmesini önümüzdeki senelerde de desteklemeyi sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Deniz Ticaret Odası ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) öncülüğünde, denizcilik sektörünün öncü ve lider kuruluşları, “Denizci İş Kanunu Çalıştayı”nda bir araya geldi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Deniz Ticaret Odası ve İDO öncülüğünde düzenlenen “Denizci İş Kanunu Çalıştayı”nın moderatörlüğünü Prof. Dr. Fevzi Şahlanan yaptı. Sektörün örnek uygulamaların geliştirilmesi için bir arada çalışmasının gerekliliğinin vurgulandığı çalıştaya katılanlar, iş birliğinin artırılması yönünde mutabık kaldı.

Çalıştaya Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yargıtay Birinci Başkanvekili Mehmet Kürtül, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi Bektaş Kar, İş Teftiş Kurulu Başkanı Hulusi Ay, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, İDO Genel Müdür Yardımcısı Murat Orhan, İşçi ve işveren sendikaları genel başkanları, iş mahkemesi hakimleri, akademisyenler, iş baş müfettişleri, denizcilik şirketlerinin üst düzey temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hukukçular olmak üzere geniş bir katılım sağlandı.

2018 yılında da İDO İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin öncülüğünde başlatılan ve denizcilik sektörünün öncü ve lider kuruluşlarının katıldığı yılda iki kez düzenlenen “Denizci İK Profesyonelleri Çalıştay” programlarıyla sektörün İnsan Kaynakları özelinde sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi sonucu özellikle 1967 tarihli 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nun günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kaldığı değerlendirilmiş ve konunun tüm tarafları ile ele alınmasına bu çalıştaylarda karar verilmişti.

Bu çalıştaylarla birlikte Deniz Ticaret Odası ve İDO ortak çalışmalarıyla sektörün tüm paydaşlarının kamu kurumlarıyla bir araya gelmesinin bu sorunun çözümünde faydalı olacağından yola çıkılarak “Deniz İş Kanunu Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Strateji Belirleme Çalıştay” programı oluşturuldu.

Çalıştayda Yargıtay Daire Başkanları, yürürlükte olan 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nda dinlenme süreleri ile ilgili sorunlar, deniz çalışma sözleşmesinin bağlayıcı hükümleri, Yargıtay’ın kanunla ilgili uygulamaları ve oluşan içtihatlara dikkat çektiler. Ayrıca Deniz İş Kanunu’nun güncellenmesi ile ilgili önerileriler de bulunuldu.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde, sektörün tüm paydaşlarının katılımı ile alt çalışma grupları kurulmasına ve bu komisyonların 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun güncellenmesi gereken bölümlerini belirleyerek çözüm önerileri ortaya koymasına ve bu sonuçların Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDO Genel Müdür Yardımcısı Murat Orhan, "İDO olarak denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Deniz İş Kanunu Çalıştayı’nın organize edilmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Denizcilik sektöründe tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşen çalıştayların gerçekleştirilmesini önümüzdeki senelerde de desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız (2)Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız (2)
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğuKapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz İş Kanunu Çalıştayı

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde tüfek, belinde tabanca ile gitmiş

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması

Bakan Soylu'dan sert açıklama: Bunların canına okuyacağız

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

Her güneşe çıktığında DNA'sı mutasyona uğruyor! Yıllar sonra ilk kez...

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.