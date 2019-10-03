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Deniz kaplumbağasını su altında görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde dalış yapan Muzaffer Mut (73), deniz kaplumbağasının su altındaki hareketlerini görüntüledi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde dalış yapan Muzaffer Mut (73), deniz kaplumbağasının su altındaki hareketlerini görüntüledi. Mut, "Mutluluğumu tarif edemem. İlk karşılaştığımızda hayvan biraz ürkekti. Bir iki dalış sonrası birbirimize alıştık" dedi.

Çanakkale'de yaşayan emekli ziraat mühendisi Muzaffer Mut, 'Deniz kabuklarından figürler ve sualtı fotoğrafları' adlı sergisi için Datça'ya geldi. Sergi öncesi Datça'nın mavi sularında dalış yapan Mut, sadece balık ve ahtapotları değil, bir de deniz kaplumbağasını görüntüleme şansına ulaştı. Denizin 10 metre derinliğinde serbest dalış yaparken karşılaştığı deniz kaplumbağasıyla suya girip çıkarak yaklaşık 30 dakika yüzen Kut, o anları kamerasıyla görüntüledi. Mut, "Mutluluğumu tarif edemem. İlk karşılaştığımızda hayvan biraz ürkekti. Bir iki dalış sonrası birbirimize alıştık. Her 10- 15 dakikada bir suyun üstüne çıkmak zorunda olduğunu biliyorum. Ve onun yüzeye çıkışlarını, inişlerini kameraya kaydettim. Datça'nın bu güzelliklerinin hayranıyım" dedi.

'DATÇA DENİZİ BİR HARİKA'

Datça'da 40 yıl önce ilçe tarım müdürü olarak görev yaptığını belirten Mut, "Datça'nın güzelliğini 40 yıldır hiç unutmadım. Her fırsatta buraya geldim. Karamanlıyım ve denizi ilk kez Datça'da tanıdım. Deniz tutkum oldu. Nereye gidersem gideyim, Datça'nın denizini ararım. Yılda bir kez de olsa, Datça'nın denizine dalmadan yapamam. Datça, cennetlerimden biri oldu. Datça'nın deniz güzelliğini, dünyanın hiçbir yerinde göremiyorum. Çok doğal, çok temiz bir denizi var. Datça'nın akvaryumu andıran denizinin korunması gerek. Dalışta deniz dibinde birçok canlı türüyle karşılaşmak mümkün. Kızıldeniz'i, hatta Maldivleri bile aratmıyor. Datça'nın akvaryum gibi koylarının hiç bozulmadan korunması için başta belediye başkanı ve kamu görevlileri olmak üzere doğayı seven 7'den 70'e herkese görev düşüyor" diye konuştu.

Muzaffer Mut'un deniz kabuklarından yaptığı yüzlerce biblo ve su altı fotoğraflarından oluşan sergi, Datça Belediyesi Çatal Mağara Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin 6 Ekim Pazar günü akşamına kadar gezileceği belirtildi.

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