Deniz Kayadelen Manş Denizi'ni yüzerek geçecek

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün lisanslı yüzücüsü ulusal, uluslararası birçok dereceye sahip Deniz Kayadelen, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Emre Deliveli, Darren Watson ve Raha Akhavan'dan oluşan 4 kişilik ekiple geçiş için hazırlıklara başlayan Kayadelen, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'nin yaklaşık 35 kilometrelik zorlu etabını Ağustos ayında geçmek için hazırlıklara başladı. Ege Denizi'ndeki soğuk su antremanlarının ardından Almanya'ya dönen Kayadelen, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına konuştu. Almanya'da doğan ve küçük yaşlardan itibaren yüzen Kayadelen "Yüzme sevgisi ile büyüdüm. Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'ndaki yarışlara katıldım ve derecelerim var. Hem Almanya'da hem de Türkiye'deki yüzme şampiyonalarına katılıyorum" diye konuştu.

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) ALMANYA'da yaşayan profesyonel yüzücü Deniz Kayadelen, 4 kişilik bir ekiple Ağustos ayında denizcilerin 'Everest’i olarak adlandırılan Manş Denizi'ni yüzerek geçmek için kolları sıvadı. Küçüklüğünden beri Manş Denizi'ni geçmenin hayalini kurduğunu belirten Kayadelen, "Bu yaşımda hayalimi gerçekleştirip sınırlarımı aşmak istiyorum" dedi.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREK

"Yüzme yarışlarında Türkiye'yi temsil etmekten çok memnuniyet duyuyorum" diyen Deniz Kayadelen, çok zorlu bir parkura sahip Manş Denizi ile ilgili hayallerini gerçekleştirmek için yola koyulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Benim küçüklüğümden beri bir hayalimdi. Soğuk suya hiç alışamamışımdır. 10 sene önce hipotermi geçirdim. Ancak buna rağmen hayalimi gerçekleştirmek istedim. Korkumu yenerek bu hayalimi gerçekleştirmek için yola koyuldum. 4 kişilik bir ekip olduk. Bayrak yarışı gibi olacak. Yaklaşık 40 kilometrelik bir rotayı tamamlayacağız. Hem Türkiye Yüzme Federasyonu'na bağlı Ata Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Türkiye'yi bu lisansım ile temsil ediyorum. Almanya lisansım da var. Manş Denizi'ni geçmede Türkiye adına katılacağız ve ülkemizi temsil edeceğiz. Manş Denizi'ni şu ana kadar 3 Türk kadın yüzücü geçti. Ben ise grup olarak katılanlar arasında 14'üncü kadın yüzücü olacağım."

SOĞUK SULARDA HAZIRLIK

Başarılı yüzücü Deniz Kayadelen, yaptıkları hazırlıklara da değinirken şöyle konuştu: