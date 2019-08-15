HABER

Deniz kazalarının nedeni bilinçsizlik ve dikkatsizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

YEŞİLÇAM yıldızlarından ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'un, Bodrum'da sürat teknesiyle, denizde yüzen Gülseren Ayvazoğlu'na çarparak yaralaması, denizde yaşanan kazaları gündeme getirdi. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Kordinatörü Ayberk Olcay, denizdeki kazaların nedeninin bilinçsizlik ve eğitimsizlikten kaynaklandığını söyledi.

Deniz kazalarının nedeni bilinçsizlik ve dikkatsizlik

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- YEŞİLÇAM yıldızlarından ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'un, Bodrum'da sürat teknesiyle, denizde yüzen Gülseren Ayvazoğlu'na çarparak yaralaması, denizde yaşanan kazaları gündeme getirdi. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Kordinatörü Ayberk Olcay, denizdeki kazaların nedeninin bilinçsizlik ve eğitimsizlikten kaynaklandığını söyledi.
‘HANIMEFENDİYİ GÖRMEDİM, YÜKÜMLÜLÜKLERİM NE İSE ÜSTLENMEYE HAZIRIM’
Bodrum'da geçen cumartesi günü Adaboğazı Mevkii Akvaryum Koyu'nda meydana gelen olayda, kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzen Gülseren Ayvazoğlu, Gökhan Arsoy'un kullandığı 8 metrelik 'Cigarettes' isimli sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle bacaklarından yaralandı. Ayvazoğlu, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait 'Yaşam ambulans teknesi' ile hastaneye yetiştirildi. İlçedeki özel bir hastanede ameliyat edilen Ayvazoğlu'nun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Ayvazoğlu'na çarpan Gökhan Arsoy ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çok üzgün olduğunu belirten Arsoy, "Sahil Güvenlik tarafından aranıncaya kadar kaza olduğunun farkında bile değildim. Hemen Sahil Güvenliğe kendim gittim, denizde sırt üstü yatan hanımefendiyi görmediğim gibi, ayaklarına çarptığını dahi anlamadım. Gerek hukuki, gerekse kazada zarar gören hanımefendiye karşı vicdani ve insani yükümlülüklerim ne ise üstlenmeye hazır olduğumu kendisine ve yakınlarına bildirdim" dedi.
Denizde yaşanan bu son olay, yaz sezonunda meydana gelen çeşitli deniz kazalarını akla getirdi. 1999 yılında her biri kendi alanında uzman gönüllüler tarafından kurulan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin koordinatörü Ayberk Olcay, konu hakkında bilgi verdi. Bu sezon 15 deniz olayına müdahale ettiklerini belirten Olcay, "En gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da görev yapıyoruz. Deniz kazaları her yerde oluyor. Bodrum deniz aktivitelerinin çok yoğun olduğu bir yer. Özellikle deniz olaylarını dikkatsizlik, insanların bilinçli olmaması ve eğitimsizliğe bağlayabiliriz. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denetimleriyle, yaşanan kazalarda son yıllarda azalmalar oldu. Deniz taşıtları kurallarına göre kullanıldığı zaman, kazaların olmayacağına inanıyoruz. Denize çıkıldığı zaman hepimiz, her şeyi en iyi bildiğimizi sanıyoruz" dedi.
Ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlunun yaptığı kazaya da değinen Olcay, "Görüntü pek hoş değildi. Doğru müdahele ederek, hastaneye yetiştirilmesini sağladık. 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri ile koordineli olarak çalışıyoruz. Kurumlar arası dayanışmanın faydasını herkes görmüş oldu. O kazayı görenler, bizlere dikkatsizlikten kaynakladığını söylediler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Deniz kazalarının nedeni bilinçsizlik ve dikkatsizlikDeniz kazalarının nedeni bilinçsizlik ve dikkatsizlikDeniz kazalarının nedeni bilinçsizlik ve dikkatsizlikDeniz kazalarının nedeni bilinçsizlik ve dikkatsizlik

Türkiye'de sadece orada yetişiyor! Hasadına başlandıTürkiye'de sadece orada yetişiyor! Hasadına başlandı
Gaziyi darbeden kafe sahibinin amcası konuştu (2)Gaziyi darbeden kafe sahibinin amcası konuştu (2)
ABD’li askeri heyet ile Türk yetkililer sınırda incelemede bulunduABD’li askeri heyet ile Türk yetkililer sınırda incelemede bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Detayları ortaya çıktı! Halatla tırmandılar

Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

Hareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldiler

Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.