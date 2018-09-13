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Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

12 yaşındaki Rana Çakır isimli kız çocuğu deniz kenarında bulduğu taşı eve getirip araştırma yapınca büyük heyecan yaşadı.

Eve getirdiği taşın göktaşı olduğunu düşünen kız çocuğu, taşın araştırılmasını istiyor.

Deniz kenarında bulduğu taş göktaşı çıktı!

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu bulduğu taşın göktaşı olduğunu ileri sürerek incelenmesini istedi.
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Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Rana Çakır deniz kenarında ilginç bir taş bulduğunu belirterek, daha önce bulduklarımdan çok daha farklı olan bu taşın göktaşı olabileceğini, kendince yaptığı araştırmadan bu sonuca vardığını söyledi.
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Kendisinin bir taş koleksiyonu bile yaptığını ancak annesinin zaman zaman buna tepki gösterip taşları attığını anlatan Çakır, şunları söyledi:
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"Ancak annem bile bu taşı ilgi çekici olarak buldu. Karanlıkta bile geceleri fosforlu kalem olur ya onun gibi parlıyor ama sim dökülmüş gibi parlıyor.
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İnternetten de buna göre araştırma yaptık. Buna benzer birkaç tane göktaşı olduğu fark ettik internet üzerinden de bilgi edindim"
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"İNCELENSİN, EĞER GÖKTAŞI OLURSA ÇOK MUTLU OLURUM"

"İNCELENSİN, EĞER GÖKTAŞI OLURSA ÇOK MUTLU OLURUM"
Kendisinin bu taşa 'göktaşı' dediğini ifade eden Çakır, "Göktaşına daha çok benziyor, sahilde yürüyüş yaparken buldum. Yürüyüş esnasında dikkatimi çekti.
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Farklı renkli taşlarda dikkatimi çekiyordu, alıyordum ama annem atıyordu. Annemde bu taşı ilginç buldu. Biz yetkililerden bu taşı incelemelerini istiyoruz.
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Yine göktaşı yukarıdan çarpışarak indiği için taşın üzerinde yanık izleri var.
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Diğer topladığım taşlardan çok daha ilginç. Ben bulduğum bu taşın incelenmesini istiyorum. Eğer göktaşı olursa çok mutlu olurum" diye konuştu.
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Taşın 320 gram olduğunu söyleyen Çakır, "Aynı boyuttaki normal taşlardan daha ağır. Aynı boyutta bir tane daha taş aldım. O buna göre daha hafif oldu. Bu ona göre daha ağır çıktı" dedi.
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Anne Ebru Çakır ise, "Kızımın taşlara karşı merakı var. Çocuklarla sahilde yürüyüş yaparken bulduğu bu taş öbürlerine göre çok farklı geldi bana.
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Araştırmalarımıza göre bunun göktaşı olabileceğini düşünüyoruz. Bu taşın araştırılıp incelenmesini istiyorum, yetkililerden yardım istiyoruz bu konuda" şeklinde konuştu.
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