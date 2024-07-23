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Deniz keyfiniz zehir olmasın! Uzman isim 'Ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir' diyerek uyardı

23.07.2024 10:19
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Temmuz ayının sonuna doğru yaklaşırken aşırı hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Kimi serinlemek için buzlu içecekler tercih ederken kimi ise kendini serin sulara atıyor. Sahil ve plajlar doluluğunu korurken denizde yüzerken dikkat edilmesi gereken bir konu hakkında uyarı yapıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Aycan, suya yanlış atlamanın ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti.

Deniz keyfiniz zehir olmasın! Uzman isim 'Ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir' diyerek uyardı

Aşırı sıcak havalarda birçok kişi serinlemek için deniz veya havuzlarda yüzmeyi tercih ediyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Aycan, havanın ısınması ve yüzme sezonunun başlamasıyla vatandaşların deniz, göl, gölet, baraj, akarsu ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştığını ifade etti.

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BOYUN YARALANMALARINA DİKKAT

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Derinliği olmayan sulara balıklama atlamanın riskli olduğu uyarısında bulunan Aycan, yaz mevsiminde sıklığı artan olaylardan birinin de suya yanlış atlama sonucu ortaya çıkan boyun yaralanmaları olduğunu belirtti.

HER YIL BİNLERCE KİŞİ FELÇ GEÇİRİYOR

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Her yıl binlerce kişinin sığ sulara yanlış atlama nedeniyle boyun kırılmasıyla omurilik felci geçirdiğine dikkati çeken Aycan, "Balıklama atlama sırasında rotasyon, hiperekstansiyon, (başın geriye doğru olan hareketi) kompresyon gibi boynun rotasyonel hareketler yapması sonucu omurga ve içinde yerleşen omurilikte hafiften ciddi boyutlara ulaşabilen hasarlara yol açabilir. Travmalar sonucu boyun fıtığı, hafif olan yumuşak ve bağ dokusu yaralanmalarında boyun kırığı, parçalı kırıklar, kırıkların sinir dokusuna baskı uygulaması, omurilik yaralanması, sinirlerde kalıcı hasara kadar birçok patolojiye sebep olabilir." dedi.

"ANİ ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİR"

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Suya yanlış atlamanın boyunda iki tür yaralanmaya neden olduğunu anlatan Aycan, "Birincisi boyun omurga kanalı içinde yer alan omurilik ve sinirlere ani bası ya da omurilik ve sinirlerde hasar. İkincisi ise omurganın sağlamlığının normal yapısı ve diziliminin bozulması. Sığ suya balıklama atlamayla ortaya çıkabilen travmatik lezyonlar ne yazık ki klinik olarak son derece ağır belirti ve bulgulara, ciddi sakatlıklara bazen de ani ölümlere yol açabilir. Müdahale zaman kaybedilmeden doğru bir şekilde başlatılmalı hızlıca sağlık merkezine ulaştırılmalı. Özellikle 15-30 yaş arasında bu tür yaralanmalar daha sık görülür."

"HER AY 3-4 VAKA GELİYOR"

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Farkındalık oluşturmanın öneminden bahseden uzman isim, "Suya yanlış atlama sonucu her ay 3-4 vaka merkezimize getiriliyor. Havaların iyice ısındığı haziran, temmuz ve ağustos aylarında bu sayı 5 ile 10'u buluyor. Sığ suya balıklama atlamak çok tehlikeli. Toplumun bilinçlenmesi lazım. Farkındalık oluşturarak bu tür olayların önüne geçebiliriz." dedi.

"VAKALARDA ARTIŞ YAŞANIYOR"

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Merkezlerine getirilen yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştıklarını dile getiren Aycan, son yıllarda bu tür vakalarda artış yaşandığını vurguladı. Aycan, bu yıl suya yanlış atladıkları için kol ve bacaklarını kullanmayan 6 hastadan 2'sinin yapılan ameliyatlara rağmen kalıcı felç olduğunu ifade etti.

Suya girenlerin dikkatli olmasını isteyen Aycan, "Omurganın her ne kadar esnek, güçlü bir yapısı olsa da ani, kontrolsüz, aşırı zorlayıcı hareketlerin hayat boyu zorlu bir tedavi sürecine neden olduğu unutulmamalı. Ufak bir dikkatsizlik ciddi sağlık sorunlarına, ölüme neden olabilir. Bu konuda herkesin bilinçlenmesi ve daha duyarlı olması gerekir." diye konuştu. (AA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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felç deniz ölüm yüzme
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