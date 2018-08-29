Deniz kıyısına dökülen hafriyata inceleme

Uğur AYDIN/HOPA (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Hopa ilçesinde, taşeron firmaya ait kamyonla Sarp köyündeki Kemalpaşa sahili kayalıklarına inşaat hafriyatı dökülürken çekilen görüntülerle suç duyurusunda bulunulması ve yöre halkının tepkisi üzerine valilik tarafından inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerince deniz kıyısına hafriyat döktüğü belirlenen kişiler hakkında da 'çevreyi kasten kirletme' suçlamasıyla adli işlem yapıldığı belirtildi.

Hopa'nın Sarp köyü sınırlarındaki Kemalpaşa sahiline 8 Ağustos günü dökülen hafriyat atıkları, yöre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Bayramda, ailesiyle tatil için geldiği Hopa'da, 'Martı Kayalıkları' olarak adlandırılan bölgede denize gireceği sırada, kamyonun kıyıya yanaştığını ve sürücüsünün kasasındaki hafriyatı kayalıklara döktüğünü fark eden Yücel Çakır, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, kamyon sürücüsünün kayalıklara yaklaşarak, çimento atıklarını kayalıklara döküp, uzaklaştığı görüldü. Kamyonun arkasından bağırarak, uyarmaya çalışan Çakır ise olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, şikayetçi olarak, şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Yücel Çakır, şikayetinde, kamyon sürücüsünün önlem almadan hafriyat boşaltma işlemi yaptığı sırada oğlu Salper (13) ile birlikte kayalık alandan kaçıp, ezilmekten son anda kurtulduklarını da belirtti.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Görüntülerle suç duyurusunda bulunulması ve yöre halkının tepkisi üzerine Artvin Valiliği'nce inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerince de deniz kıyısına hafriyat döktüğü tespit edilen kişiler hakkında 'çevreyi kasten kirletme' suçlamasıyla adli işlem yapıldığı belirtildi. Jandarmada ifadeleri alınan kişilerin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Artvin Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Şikayet üzerine gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Olayın medyada yer almasının öğrenilmesine müteakip Kemalpaşa ilçe kaymakamı bilgilendirilmiş olup, çevreyi kirleten şirket yetkilisine gerekli uyarı ve tebligat işlemleri yapılmıştır. Bu ve benzeri çevre kirliliği vakalarının önlenmesi maksadı ile Kemalpaşa ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli tüm personel bilgilendirilerek gerekli emir ve talimatlar verilmiştir" dendi.