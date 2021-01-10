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Deniz kıyısından topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

10.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Deniz kıyısından topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan emekli memur İsmail Gürlen, lodos fırtınasıyla deniz kıyısına sürüklenen ağaç parçalarını toplayarak bunlardan biblolar yapıyor.

Saros Körfezi Doğal Hayatı Koruma ve Amatör Olta Balıkçıları Yardımlaşma Derneğinin başkanlığını da yürüten Gürlen, emekliye ayrılmasının ardından hobi olarak ağaç oymacılığı ve ahşap yakma ile ilgilenmeye başladı.

Lodos fırtınasının kıyıya taşıdığı ağaç dallarını ve parçaları toplayan Gürlen, bunlara şekil vererek çeşitli objelere dönüştürüyor.

İsmail Gürlen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hobisi için haftanın 4 günü sahilde dolaştığını söyledi.

Her bir parçayı değerlendirmeye çalıştığını belirten Gürlen, "Sahile fosil aramaya çıktığımda her iki işi birden yürütmeye çalışıyorum. Bölgemize ait milyonlarca yıl önce yaşamış fosilleri, bir şekilde kopmuş, parçalanmış, sürüklenmiş, vasfını yitirmiş ağaçları gördüğümde, bundan ne çıkarabilirim, nasıl bir anlam çıkarabilirim, bunun hikayesi ne olabilir şeklinde yorumlamak suretiyle bunları topluyorum, evime getiriyorum. Atölyemde, fazla dokunmadan birçoğunu işlemeye çalışıyorum." diye konuştu.

Gürlen, ürettiği biblo ve mumluk gibi eserleri satarak ekonomik gelir de elde etmeye başladığını sözlerine ekledi.

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