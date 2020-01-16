Deniz kızı Mirlandra su altı gösterisiyle öğrencilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sea Life Akvaryum, su altı deniz kızı gösterisiyle yarıyıl tatilinde öğrencileri ağırlayacak.

Bayrampaşa'da Forum İstanbul alışveriş merkezinin bünyesinde yer alan Sea Life, karne alacak öğrencilere keyifli bir tatil yaşatmak için hazırladığı su altı deniz kızı gösterisinin tanıtımını yaptı.

Öğrenciler, köpek balıkları ve devasa vatozlar içerisinde deniz kızı Mirlandra'nın su altı gösterisini izleyecek ve Mirlandra'ya ulaşmanın yollarını arayan Kaptan Timbers ile fotoğraf çektirecek.

Yarın sömestir tatiline girecek öğrenciler, 18 Ocak'ta başlayarak 2 hafta boyunca her gün 12.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek su altı deniz kızı gösterisini izlemek için akvaryumu ziyaret edebilecek.

Ayrıca öğrenciler, "Avrupa’nın en büyük deniz kaplumbağası" olarak tanımlanan 200 kilogram ağırlığındaki Iggy'nin dalgıçlar tarafından elle beslenmesine de şahit olacak. Iggy'nin, içerisinde uskumru, kalamar, somon, karides gibi deniz canlılarının yanı sıra brokoli ve marulun de yer aldığı 8-10 kilogramlık besini bir günde tükettiği öğrenildi.