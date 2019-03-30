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Deniz Köken: "90 günlük maratonun hasat zamanı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 15:53 | Son Güncelleme

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, seçime saatler kala Sevgi Yürüyüşü’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, seçime saatler kala Sevgi Yürüyüşü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köken, "90 günlük maratonun bugün son günü. Yarın inşallah hasat zamanı. Yarın için herkesin sandığa gitmesini temenni ediyorum" dedi.
Yaklaşık 90 günden bu yana seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Sevgi Yürüyüşü’nde Eyüpsultanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Köken’e AK Parti meclis üye adayları ve çok sayıda vatandaş da eşik etti. Ramı Bir Nefes Parkından başlayan ’Sevgi Yürüyüşü’nde Deniz Köken, vatandaşları selamlayarak sorunlarını dinledi.

"90 günlük maratonun hasat zamanı”
90 günlük çalışmalarının sonuna geldiğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "90 günlük maratonun bugün son günü yarın inşallah hasat zamanı çalışmamızın. Önce Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlısıyla vatandaşlarımızdan yarın için herkesin sandığa gitmesini temenni ediyorum. Yoğun bir 90 gün geçirdik. Hedefimizde sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacaktık. Hedefimize ulaşmaya çalıştık. Çalamadığımız kapılar varsa seçimden sonra çalacağız. Herkes bizim dostumuz, kardeşimiz. Biz Eyüpsultan için varız. Eyüpsultan’da yaşayan 400 bin vatandaşımızın 5 yıllık hizmetine talibiz" ifadelerini kullandı.

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