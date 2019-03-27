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Deniz Köken, “Eyüpsultan’da ekolojik tarım hanımlara kazandıracak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçedeki köylerde istihdamı ve üretimi arttırmak için oluşturdukları ekolojik tarım projesiyle ilgili bilgi verdi.

Deniz Köken, “Eyüpsultan’da ekolojik tarım hanımlara kazandıracak”

Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçedeki köylerde istihdamı ve üretimi arttırmak için oluşturdukları ekolojik tarım projesiyle ilgili bilgi verdi. Köken, “Eyüpsultan’da ekolojik tarım hanımlara kazandıracak. Hanımlar çalışacak ve Eyüp pazarlarında bu ürünleri satışa sunacağız. Kademe kademe büyüyerek İstanbul kendi sebzesinin en azından bir kısmını üretir duruma gelir inşallah” dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçede yer alan köylerde istihdamı ve üretimi arttırmak için oluşturdukları ekolojik tarım projesiyle ilgili bilgi verdi. Köken, seçilmesi halinde Eyüpsultan’da bulunan köylerde katlı seracılığı hayata geçirerek tarımsal verimliliği arttırmak ve sürdürülebilir tarım alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Köken, projede özellikle kadınların yer alacağını ifade ederken ilçede vatandaşların memnuniyetini arttırmanın öncelikleri olduğunu söyledi. Eyüpsultan’da yer alan köylerde hayata geçirilmek üzere hazırlanan ekolojik tarım projesi kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile işbirliğinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Doğal kaynakları korumaya önemli katkı sağlayacak olan belediyenin finanse edeceği proje kapsamında vatandaşlar, köylerde oluşturulacak katlı seralarda ürettikleri ürünleri Eyüpsultan’daki alanlarda satışa sunarak gelir sağlayacak.

“Ekolojik tarımı da bu bölgede hayata geçireceğiz”
İlçeye yönelik birçok alanda önemli ve örnek olacağına inandıkları projeler hazırladıklarını belirten AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Herkesi hem eğitecek hem de bir şeyler üretiyor olmak adına bizim bunu hayata geçiriyor olmamız lazım. İstanbul’daki ilçelerin çoğunda köy yok, bizde var. Bugünde köylerimizin son 3 tanesini gezdim yedi tane köyümüz var. Hayvancılık ve tarım gibi şeyler var, biz bunu şimdi daha bilinçli tarıma döndürmek açısından katkı serayı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitemizle çalışıyoruz. Katlı serayla beraber ekolojik tarımı da bu bölgede hayata geçireceğiz. Ayrıca hayvancılıkla ilgili ciddi bir alt yapı çalışması da yapıp oradaki vatandaşlarımız için kolaylaştırmamız lazım. Eyüpsultan köylerinde toplam beş bin manda var. Bunların teşvik edilmesi lazım. Biz bu bölgede bu konuya yatırım yapacağız” diye konuştu.

“Eyüpsultan’da ekolojik tarım hanımlara kazandıracak”
Projenin köylere yeni bir hareketlilik getireceğini ve özellikle kadınların yer alacağını belirten Köken, “Hanımlar çalışacak ve Eyüp pazarlarında bu ürünleri satışa sunacağız ve gelirini biz almamıza lüzum yok kendi kendisini döndürsün biz bunu finanse edeceğiz. Eyüpsultan’da ekolojik tarım hanımlara kazandıracak. Kademe kademe büyüyerek İstanbul kendi sebzesinin en azından bir kısmını üretir duruma gelir İnşallah. Köyleri yaşanılabilir kılmamız için bir şeyler üretmesi lazım. Oraların imarını artırıp yaşanmaz hale getireceğimize daha farklı bir hayat tarzını sunmamız lazım. Hanımların ürettikleri el ürünlerini yine pazarlarda internet ortamında satışıyla ilgili yine bir merkez oluşturacağım” dedi.

Deniz Köken, “Eyüpsultan’da ekolojik tarım hanımlara kazandıracak”

Deniz Köken, “Eyüpsultan’da ekolojik tarım hanımlara kazandıracak”

Deniz Köken, “Eyüpsultan’da ekolojik tarım hanımlara kazandıracak”

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