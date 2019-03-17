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Deniz Köken Eyüpsultanlı Şampiyonları ödüllendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da ikamet eden ve farklı spor dallarında şampiyon sporculara ödülleri AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken tarafından takdim edildi.  AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, farklı spor dallarında şampiyon olan ve ilçede ikamet eden sporculara, sporun Eyüpsultan'da daha da gelişmesini teşvik etmek adına başarı ödülü verdi.

Deniz Köken Eyüpsultanlı Şampiyonları ödüllendirdi

İSTANBUL,(DHA)- EYÜPSULTAN'da ikamet eden ve farklı spor dallarında şampiyon sporculara ödülleri AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken tarafından takdim edildi.
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, farklı spor dallarında şampiyon olan ve ilçede ikamet eden sporculara, sporun Eyüpsultan'da daha da gelişmesini teşvik etmek adına başarı ödülü verdi. Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül programına sporcular ve ailelerinin dışında çok sayıda sporsever ilgi gösterdi. Köken, her zaman gençlerin ve sporcuların yanında olacağının altını çizdi.

“GENÇLERİMİZİN BİZİ DIŞARDA TEMSİL ETMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"
Programda konuşan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Tüm spor dallarında başarı gösteren gençlerimizin alt yapısını güçlendirerek, bizi dışarda da temsil etmelerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Benim derdim lise bitmeden bir çocuk bir dalda lisans çıkarsın. Ondan sonra doktor olur, hakim olur, iş adamı olur fark etmez. Eğitim gören öğrencilere bizim bir şeyler katmamız lazım. Herkesin birbirine destek vermesi gerekiyor. Biz başarılı öğrencileri bulamayabiliriz, ama beden eğitimi hocaları ya da velileri onları bizimle tanıştırabilir. Sadece test çözülerek çocuk yetiştirilemediğini herkesin anlaması lazım diye düşünüyorum" dedi.
Program sonunda Deniz Köken ödül alan sporcularla özçekim yaptı.

(FOTOĞRAF)

Deniz Köken Eyüpsultanlı Şampiyonları ödüllendirdiDeniz Köken Eyüpsultanlı Şampiyonları ödüllendirdi

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