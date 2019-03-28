Deniz Köken: Sporun merkezi Eyüpsultan olacak

İSTANBUL,(DHA) - EYÜPSULTAN için 53 proje hazırladıklarını bildiren Cumhur İttifakı Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençler için de dev yatırımlara imza atacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine günler kala Eyüpsultan için 53 proje hazırladıklarını ifade eden Cumhur İttifakı Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, gençler için eğitimden spora, teknolojiden el sanatlarına kadar onların kişisel gelişime katkı sunacak birçok proje hazırladıklarını söyledi.

Köken, "Benim her yerde söylediğim bir şey var. Çocuklar liseyi bitirmeden bir dalda lisans çıkarsınlar spor yapsınlar, ya da bir enstrüman çalsınlar isterim. Yarın hakim, savcı, vali, başkan genel müdür olduklarında bunlar onlara ve etraflarındakilere çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi Deniz Köken, "Çocukların liseyi bitirmeden lisanslı spor yapabileceği ortamlar, sahalar oluşturmamız lazım. O yüzden bu gençleri salonlarla buluşturmamız lazım, buluşturacağız da. Gençler için çok güzel projelerimiz var" şeklinde açıklamalarda bulundu.