HABER

Deniz, kum ve güneşi uzakta aramayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın deniz turizminden hak ettiği payı alması hedefiyle son yıllarda Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerine önemli yatırımlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahilleri yaza hazırladı.Yaz tatili için ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz sahillerini tercih etmek zorunda kalan Bursalıların, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerinden de en iyi şekilde yararlanabilmesi maksadıyla plajlardaki kaliteyi en üst seviyeye çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Deniz, kum ve güneşi uzakta aramayın

Bursa’nın deniz turizminden hak ettiği payı alması hedefiyle son yıllarda Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerine önemli yatırımlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahilleri yaza hazırladı.
Yaz tatili için ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz sahillerini tercih etmek zorunda kalan Bursalıların, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerinden de en iyi şekilde yararlanabilmesi maksadıyla plajlardaki kaliteyi en üst seviyeye çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerindeki 24 adet halk plajı, sezona hazır hale getirilerek halkın hizmetine sunuldu. Çalışmalar kapsamında, kış aylarıyla birlikte yaşanan fırtına ve dalga hareketleri sonucunda plajlarda oluşan kirlilik temizlendi, kum kayıpları için kum takviyeleri, kum serme ve tesviye çalışmaları tamamlandı.
Bilhassa Karacabey plajları, Mudanya Eşkel, Eğerce, Mesudiye plajları ve Gemlik’te Kumsaz Plajı gibi uzun ve geniş kumsalları olan plajlarda kum eleme araçları ile kumlar elenerek, plajlar kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca ücretsiz duş ve giyinme kabinleri ile plajları temiz tutmak amacıyla konulan çöp kutularının tamir ve bakım çalışmaları da tamamlanarak montajları yapıldı. Yüzme sezonu boyunca plajlarda oluşan mevsimsel kirlilikler, yosunlar ve atıklar Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü temizlik ekipleri tarafından günlük olarak sezon boyunca temizlenmeye devam edilecek. Vatandaşların mutlu bir yüzme sezonu geçirebilmesi için gelen her türlü öneri ve şikayet değerlendirilerek, gerek çalışmalar anında yapılacak. Bayram tatiliyle birlikte hareketliliğin yaşandığı Bursa plajlarıyla vatandaşlar bu yıl da deniz, kum ve güneye kavuşmak için kilometrelerce yol kat etmeye gerek duymayacak.

Deniz, kum ve güneşi uzakta aramayın

Deniz, kum ve güneşi uzakta aramayın

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Van Gölü Ekspresi ile keyifli yolculukVan Gölü Ekspresi ile keyifli yolculuk
Cami kubbesinden bacağından sıkışan leyleği itfaiye kurtardıCami kubbesinden bacağından sıkışan leyleği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi!

Eski fotoğrafını gören inanamıyor! Tanınmaz hale geldi

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.