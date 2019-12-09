HABER

Deniz kumları çekti, Akçakocalılar 'olağan' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 20:23 | Son Güncelleme

 DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dün meydana gelen fırtına nedeniyle denizde oluşan dalga ve akıntı, sahilde bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki kumun çekilmesine yol açtı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dün meydana gelen fırtına nedeniyle denizde oluşan dalga ve akıntı, sahilde bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki kumun çekilmesine yol açtı. Akçakocalılar, bu olayın her sene yaşandığını ve 'olağan' olduğunu dile getirdi.

Akçakoca ilçesinin Ayazlı mevkiinde, dün, meydana gelen fırtına nedeniyle denizde dalgalar ve akıntı oluştu. Dalgaların sert vurduğu sahilde, çeken akıntının da oluşmasıyla 3 metre derinlikteki kumlar çekildi. Akçakocalılar, bu olayın her sene yaşandığını ve olağan olduğunu söyledi.

Akçakoca'da oturan Erhan Direk, her sene aynı görüntü ile karşılaştıklarını ifade ederek, "30 senedir Akçakoca’da yaşıyorum. Her sene yaşanan normal bir durum. Her sene belli bir kumu alıyor. Bu sene biraz daha fazla almış gibi görünüyor ama her sene yaşanan normal bir durum. Şu an sorun oluşturma gibi bir durumu yok. Fazla tekne olmadığı için sorun olmuyor. Yazın başında aynı kum geri yerine geliyor. Tam kapatmasa bile düz bir şekilde geliyor. Belediyemizin yardımıyla dozerlerle birlikte düzeltiliyor. Normal bir doğa olayı" dedi.

Hakan Taş ise yazın sahilin normale döndüğünü belirterek, "7 yıldır Akçakoca'da yaşıyorum. Bu durum Akçakoca için normal bir olay. Yazları kumun gelmesi, kışın ise geri çekilmesinden dolayı, çeken akıntının da etkisi ile bu durum her sene yaşanıyor. Dalgalar kıyıya vurarak kumu geri çeker, yazında geri atar. Bize bir zararı olmuyor. Alıştığımız bir olay, yazın düzeliyor" diye konuştu.

Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!
2019 Senegal Dönüşüm Zirvesi2019 Senegal Dönüşüm Zirvesi
Çavuşoğlu-Zaman ortak basın toplantısıÇavuşoğlu-Zaman ortak basın toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında flaş gelişme!

Günlerdir aranıyorlardı! Bir ceset bulundu

Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.